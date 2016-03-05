سلطانی: هدف دانشگاه آزاد فقط قهرمانی است/ دو سال دیگر هستم

مهدی سلطانی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: برای حضور در دیدارهای مرحله نیمه نهایی و نهایی روز گذشته وارد اردو شده و با پشت سر گذاشتن مرحله نهایی تمرینات زیر نظر کادر فنی با آمادگی بالا به مصاف رقبای خود خواهیم رفت.

سرگروه دانشگاه آزاد ادامه داد: دانشگاه آزاد یک تیم حرفه ای است که در همه زمینه ها موفق عملکرده است. برنامه ریزی دقیقی برای رسیدن به جایگاه نخست لیگ داشته ایم و با تشکیل اردوی آماده سازی با قدرت بیشتری به مصاف رقبای خود در هفته پایانی خواهیم رفت.

وی به دیدار با مناطق نفت خیز جنوب در مرحله نیمه نهایی اشاره کرد و گفت: دانشگاه آزاد تا اینجای کار با اقتدار همه رقبا را شکست داده و هدف اصلی ما قهرمانی است. نفت تیم خوبی است که از جوانان با آتیه سود می برد و کادر فنی خوبی هم دارد با احترام زیادی که برای این تیم قائلم باید عنوان کنم برای صعود به دیدار نهایی باید رقیب را شکست دهیم.

سلطانی در مورد فشردگی فصل جاری رقابتهای سوپر لیگ کاراته گفت: این موضوع از چند منظر قابل بررسی است. اگر در خصوص آماده سازی کاراته کاها برای حضور در تیم ملی و منافع تیم ملی مورد نقد قرار بگیرد باید قبول کرد که ضعف هایی داشته است. ولی همین نوع برگزاری قواعد زیادی برای کاراته کاها داشت که هم به لحاظ مالی و هم در جهت آماده سازی برای حضور در مرحله نخست رقابتهای انتخابی تیم ملی قابل تامل و مفید بود.

سرگروه پیشین تیم ملی کاراته در خصوص برنامه خود برای حضور در تیم ملی گفت: با شرایط بدنی فعلی تا چند سال دیگر توان حضور در تیم ملی را دارم ولی شرایط زندگی و خانواده ایجاب می کند که جا را برای جوانترها باز کنم. ولی تا دو سال دیگر به فعالیت خود در لیگ ادامه خواهم داد.

هفته پایانی رقابتهای سوپر لیگ کاراته سه شنبه هفته جاری در سالن غدیر تهران برگزار خواهد شد.