تقابل پرسپولیس با تراکتوری که روی دور افتاده است

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال از هفته گذشته آغاز شد و فردا یکشنبه با انجام سه دیدار تمام می‌شود. در یکی از این مسابقات و از ساعت ۱۵:۳۰ تیم نفت تهران در مجموعه ورزشی تختی میزبان تیم ذوب‌آهن است. نفت در حالی در این مسابقه به میدان می‌رود که اکبر دارستانی مربی بدنساز خود را چند روز پیش به خاطر سکته قلبی از دست داد و در شوک درگذشت وی قرار دارد. شاگردان علیرضا منصوریان باید در این شرایط به مصاف تیمی بروند که به خاطر بازی در لیگ قهرمانان آسیا از لحاظ آمادگی بدنی وضعیت خوبی دارد و از دو بازی برابر لخویای قطر، ۴ امتیاز کسب کرده‌اند.

در دیگر دیدار فردا و از ساعت ۱۷:۳۰ تیم سپاهان در اصفهان با تیم صبای قم بازی می‌کند. هر دو تیم در لیگ برتر شرایط خوبی ندارند. تیم صبای قم با هدایت علی دایی چند هفته‌ای است که در لیگ پیروز نشده است. تیم سپاهان هم با ۲۵ امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد و اصلا حال و روز خوبی ندارد. اختلافات در تیم سپاهان بیشتر از گذشته شده و حاصل آن جایگاه بی سابقه این تیم در جدول است. شاگردان استیماچ در لیگ قهرمانان آسیا هم یک برد و یک باخت مقابل النصر امارات به دست آوردند تا در چنین وضعیتی لیگ را از سر بگیرند.

حساس‌ترین دیدار هفته بیست و دوم را دو تیم پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی برگزار می‌کنند. پرسپولیس با هدایت برانکو ایوانکوویچ هر هفته اوضاع بهتری را تجربه کرده و با وجود از دست دادن پیروزی در چند مسابقه، رضایت هوادارانش را جلب کرده است. چند دیدار اخیر پرسپولیس هم بسیار پرتماشاگر برگزار شده و این احتمال می‌رود که از بازی فردا هم استقبال خوبی شود.

در مقابل پرسپولیس، تیم تراکتورسازی بازی می‌کند که در جدول با ۳۱ امتیاز در رده هفتم قرار دارد. شاگردان امیر قلعه‌نویی در حالی با پرسپولیس مصاف می‌کنند که عملکرد بسیار خوبی در لیگ قهرمانان آسیا داشته‌اند و توانسته‌اند دو پیروزی خوب را مقابل الجزیره امارات به دست بیاورند.

نتایج سایر مسابقات هفته بیست و دوم که روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته برگزار شد، به این شرح است:

* استقلال خوزستان ۲ - سیاه جامگان یک

* راه آهن صفر - استقلال تهران یک

* پدیده مشهد یک - ملوان انزلی صفر

* فولاد خوزستان یک - سایپا صفر