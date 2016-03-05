به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی «دنگ شو» که چندی پیش به دلیل ماجراهای انتشار آثارشان در شبکه‌ای آنسوی مرزها با مشکلات و حاشیه هایی مواجه بودند چند هفته بعد از مرتفع شدن این موانع و مشکلات توسط دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهم فروردین ماه در مرکز همایش های برج میلاد تهران تازه ترین کنسرت خود را برگزار می کنند.

این کنسرت با ترکیبی متفاوت تر از آنچه مخاطبان در کنسرت های قبلی دیده‌اند به صحنه خواهد رفت که حضور میلاد باقری به عنوان خواننده جدید گروه یکی از همین تغییرات است.

تازه ترین کنسرت گروه «دنگ شو» ساعت ۲۲ روز نهم فروردین ماه در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می شود و علاقه مندان می توانند از سامانه های فروش اینترنتی نسبت به خرید بلیت اقدام کنند.

برگزاری کنسرت «دنگ شو» دومین برنامه از قبل پیش بینی شده مرکز همایش های برج میلاد تهران بعد از مدت ها تعطیلی کنسرت های پاپ در این مکان است. پیش از این خبر برگزاری کنسرت مازیار فلاحی در این مجموعه نیز در رسانه ها منتشر شده بود.