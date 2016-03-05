افتتاح پاتوق فیلم کوتاه با تجلیل از کارگردان «ابد و یک روز»

به گزارش خبرگزاری مهر، فردا یکشنبه ۱۶ اسفندماه در موزه فرش، پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان «سینما آینده» با هدف نمایش، معرفی و حمایت از فیلم های کوتاه افتتاح می‌شود. در این مراسم از سعید روستایی کارگردان فیلم «ابد و یک روز» تقدیر خواهد شد.

فعالیت رسمی این پاتوق از سال ۹۵ شروع خواهد شد و هر هفته سه فیلم کوتاه در این مرکز روی پرده می رود. علاوه بر تولیدات انجمن سینمای جوانان، تمام فعالان در زمینه سینمای کوتاه می‌توانند آثارشان را در این مرکز نمایش دهند.

همچنین در جریان مراسم افتتاحیه پاتوق فیلم کوتاه «سینما آینده» که توسط انجمن سینمای جوانان ایران و با همکاری موزه فرش، انجمن صنفی فیلم کوتاه و شبکه مستند سیما برگزار می شود چهار فیلم کوتاه نیز اکران خواهد شد.

فیلم‌های کوتاه «از طرف آن‌ها» به کارگردانی سعید روستایی، «همه‌چیز روبه‌راه می‌شود» به کارگردانی پاتریک وولرات یکی از نامزدهای اسکار فیلم کوتاه داستانی امسال، «گوینده» به کارگردانی علی اعلایی و «هوادار» به کارگردانی مسعود امامی چهار فیلم کوتاه هستند که در این رویداد به نمایش درخواهند آمد.

این مراسم فرادا یکشنبه ۱۶ اسفند ماه ساعت ۱۶ و با حضور حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی و فرید فرخنده کیش مدیر عامل انجمن سینمای جوان برگزار خواهد شد.