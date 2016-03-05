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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۵۹

تداوم خیال پردازی های افندی؛

«اردوغان» رویای تاسیس شهری جدید را در شمال سوریه می‌بیند

«اردوغان» رویای تاسیس شهری جدید را در شمال سوریه می‌بیند

رئیس جمهوری ترکیه که نقش خود را در تخریب سوریه و ایجاد بحران مهاجرت فراموش کرده است، از تاسیس شهری جدید برای اسکان پناهجویان سوری سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در سخنرانی که جمعه شب در شهر استانبول داشت و خبر آن امروز شنبه در رسانه های بین المللی منتشر شده است، به بهانه اسکان دادن شماری از پناهجویان سوری، پیشنهاد تاسیس یک شهر جدید را در شمال سوریه مطرح کرد.

وی در این باره مدعی شد: می خواهم مطلبی را با شما در میان بگذارم. می دانید قاعده کار چیست؟ اینکه ما شهری را در شمال سوریه بنا کنیم.

اردوغان ادامه داد: این شهر ۴۵۰۰ کیلومتر مربع مساحت داشته و تاسیسات زیربنایی آن در همکاری با جامعه بین الملل ساخته خواهد شد.

به ادعای رئیس جمهوری ترکیه، به این ترتیب، پناهجویان سوری می توانند در این شهر جدید که قابل مقایسه با برخی از بزرگترین محیط های شهری ایالات متحده است، سکنی داده شوند.

اردوغان در تکمیل اظهارات خود گفت: ما این مسئله را با «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا هم در میان گذاشته ایم و هماهنگی هایی هم در این زمینه انجام شده حال آنکه تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است.

البته، ترکیه بارها سعی داشته تا به بهانه سکنی دادن پناهجویان سوری، متحدین غربی خود را به پذیرش طرح ایجاد منطقه امن یا پرواز ممنوع در شمال سوریه ترغیب کند. اما، این نخستین باری است که وی به طور علنی از تاسیس یک شهر دائمی در منطقه مورد نظر صحبت می کند.

خیال بافی های اردوغان در خصوص احداث شهر جدید برای اسکان پناهجویان سوری در حالی مطرح می شود که سیاست های وی به حمایت از گروه های معارض سوری که با هدف تضعیف دولت دمشق انجام می شود از دلایل اصلی بی ثباتی سوریه و آوراگی مردم بی پناه این کشور است.

کد مطلب 3573115
مریم خرمایی

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