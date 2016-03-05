رعایت نشدن نظافت در سردشت دزفول/سلامت مردم تهدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس امور اجتماعی فرمانداری ویژه دزفول پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه شورای سلامت شهرستان دزفول که به مناسبت فرارسیدن هفته مردم، سلامت، بهداشت و محیط زیست در محل فرمانداری دزفول برگزار شده بود، اظهار کرد: این هفته از ۱۵ اسفند آغاز و تا ۲۱ اسفند ادامه دارد که روز اول آن مخصوص درخت کاری، نظافت شهری و روستایی، روز دوم مربوط به تغذیه سالم، نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و سامان دهی بوفه های مدارس است. ضمن اينکه روز سوم این هفته یعنی ۱۷ اسفند نیز با عنوان مبارزه با مصرف سیگار و قلیان و جمع آوری مراکز غیرمجاز عرضه قلیان نام گذاری شده است.

حسین رحيمي، روز چهارم هفته مردم، سلامت، بهداشت و محیط زیست را نیز روز رسانه سلامت و محیط زیست عنوان کرد و گفت: روز پنجم نیز باعنوان محیط زیست، سلامت و بهداشت عمومی نامگذاری شده که در این روز اقداماتی از جمله بازدید علاقه مندان از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت از محیط زیست، درخت کاری با همکاری شهرداري، پاکسازی سواحل رودخانه دز با همکاری شهرداری، طرح ویژه جلوگیری از تردد خودروهای دودزا و آلاینده با همکاری پلیس راهور و شهرداری انجام خواهد شد.

وی در ادامه روز ششم این هفته در تاریخ ۲۰ اسفند را مربوط به ورزش و سلامتی دانست و افزود: در این روز، اداره ورزش و جوانان شهرستان باید توجه ویژه ای به ورزش صبحگاهی داشته باشد و مسابقات ورزشی باشعار ورزش و سلامتی توسط این اداره انجام شود.

کارشناس امور اجتماعی فرمانداری ويژه دزفول همچنین تصریح کرد: روز آخر این هفته نیز با عنوان فرهنگ دینی، سلامت و محیط زیست نامگذاری شده که طرح موضوع در خطبه های نماز جمعه سراسر شهرستان های استان، انجام برنامه هایی توسط کار گروه نظافت محیط شهری، پاکسازی معابر و جاده هاي شهری و روستایی دراین روز انجام خواهد گرفت، ضمن اینکه چون تردد مسافران اکثرا به سمت روستاهای شهرستان است به همین دلیل به بخشداری های شهرستان ابلاغ کرده ایم که نسبت به پاکسازی روستاهای تحت امر خود اقدام کنند.

رحیمی همچنین اضافه کرد: جایگاه های سوخت اهمیت ویژه ای در ایام نوروز دارند به همین دلیل تمام جایگاه داران شهرستان باید به نظافت و فعالیت سرویس های بهداشتی جایگاه سوخت خود توجه زیادی داشته باشند.

معرفی دزفول به عنوان شهر پاک

معاون عمران فرمانداری دزفول نیز در این جلسه اظهار کرد: سال گذشته شهرستان دزفول با انجام اقدامات کارآمد و موثر در هفته سلامت، بهداشت و محیط زیست به ‌عنوان شهر پاک و تمیز استان معرفی شد که توقع داریم این رویه در سال جاری نیز حفظ شود.

عبدالحسین پور رکني افزود: ادارات شهرستان در این هفته در تمام زمینه ها از جمله جاده ها، جایگاه های سوخت، فضاهای مذهبی، آرامستان ها، سرویس های بهداشتی باید وظایف خود را به درستی انجام دهند.

وی گفت: هفته گذشته طی بازدیدی که از بقعه محمدبن جعفر طیار داشتیم متوجه شدیم که اکثر سطل های زباله این مکان مذهبی سوراخ هستند بنابراین اداره اوقاف شهرستان با توجه به فرا رسیدن این هفته و نزدیکی به ایام نوروز باید رفع این مشکل را در دستور کار خود قرار دهد و نسبت به وضعیت روشنایی و سرویس های بهداشتی این محل نیز رسیدگی بهتری انجام دهد.

وی عنوان کرد: برای جلوگیری از انباشت زباله ها توسط مسافران در مکان های گردشگری باید بنرهايي با مضامین فرهنگی در این مکان ها نصب شود و به طور کلی باید بتوانیم در این ایام باقی مانده تا نوروز با تعامل تمام اداره ها شهر را برای پذیرایی از مهمانان نوروزی آماده کنیم.

معاون عمران فرمانداری دزفول همچنین بیان کرد: اداره راه و شهرسازی باید تابلوهای مربوط به ریزش کوه را در مناطق کوهستانی شهرستان به ویژه در بخش سردشت نصب کند تا در ایام نوروز حادثه ای برای مسافران رخ ندهد.

عملکرد مثبت شهرداری در بحث روکش آسفالت

معاون امور شهری شهرداری دزفول نیز در این جلسه اظهار کرد: شهرداری از امروز تمامی امکانات و تجهیزات خود را برای بهره گیری از هفته مردم، سلامت، بهداشت و محیط زیست بسیج کرده است تا همانند سال های گذشته بتوانیم پاکسازی شهر را به درستی انجام دهیم.

محمد ابوالحلاج با بیان اینکه شهرداری دزفول از بعد از روز انتخابات، کار گسترده خود مبنی بر پاکسازی را آغاز کرده است، افزود: در روز جاري و فردا نیز در رابطه با بحث هوای پاک اقدام به توزیع نهال در بین مردم می کنیم ضمن اینکه روز گذشته در مصلای نماز جمعه نیز اقدام به توزیع نهال بین نمازگزاران کردیم.

وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری دزفول در سال جاری در بحث روکش آسفالت با صرف هزینه ای پنج میلیارد توماني بسیار خوب عمل کرده، گفت: روزانه سه اکیپ درسطح شهر نیز اقدام به لکه گیری می کنند.

معاون امور شهری شهرداری دزفول همچنین عدم روکش آسفالت کردن جاده ساحلی را نیز به دلیل حفاری های اداره آب و فاضلاب، مخابرات و ایرانسل دانست.

لزوم توجه ویژه به مسائل زیست محیطی سردشت

بخشدار سردشت نیز در این جلسه اظهار کرد: متاسفانه گردشگران با حضور در روستاهای بخش سردشت با رعایت نکردن نظافت منظره های بسیار زشتی را به وجود می آورند که این امر موجب اعتراض ساکنان روستاهایی همچون چنبره، گاومير و ابوالحسن شده است.

مسعود سخایی افزود: ریختن زباله توسط مسافران و گردشگران در بخش های روستایی سردشت سلامت ساکنان این روستاها را تهدید می کند و به گونه ای شده که ما در امر ورود گردشگران نه تنها سودی به دست نمی آوریم بلکه از هر نظر به ما ضرر می رسد که باید در این زمینه هرچه زودتر اقدامات لازم انجام شود.

وی لزوم توجه و رسیدگی ادارات مربوطه در بحث تامین سلامت و نظافت روستاها و مناطق گردشگری سردشت را خواستار شد و گفت: در جهت فرهنگ سازی باید در ورودی هاي سردشت بنرهاي فرهنگی نصب شود و اداره محیط زیست نیز به صورت جدی در بحث های زیست محیطی این بخش وارد عمل شود.

بخشدار سردشت یادآور شد: نباید نسبت به سلامت محیط زیست و نظافت بخش گردشگری سردشت بی تفاوت باشیم چرا که در صورت بی توجهی این مشکلات بهداشتی توسط گردشگران و مسافران به سطح شهر نیز شیوع می کند.

تشدید بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

رئیس مرکز بهداشت شهرستان دزفول نیز در این جلسه اظهار کرد: مرکز بهداشت شهرستان از روز اول اسفند ماه اقدامات خود از جمله طرح تشدید بازرسی ها در زمینه بهداشت و محیط زیست و بازدید و نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی را در دستور کار خود قرار داده و در طی ساعات مختلف شبانه روز و حتی ایام تعطیل این اقدامات صورت گرفته است.

رضا پور آیین به برگزاری جلسه ای در خصوص هفته سلامت با حضور ادارات مختلف در هفته گذشته اشاره و عنوان کرد: هماهنگی شهرداری ها در راستای نظافت بازارچه ها، پارک ها، اماکن عمومی و پایانه های مسافر بري، جمع آوری زباله ها و پسماند های شهری و روستایی و زباله های اطراف رودخانه دز، برگزاری برنامه نمادین نظافت عمومی توسط ادارات مختلف شهرستان، پاکسازی شاهراه ها، خیابان ها و ميادين توسط شهرداری و راه و شهرسازی، تشدید نظارت بر مراکز توزيع مواد غذایی خام توسط دامپزشکی و مرکز بهداشت و برخورد با متخلفان از جمله مصوبات مهم این جلسه بود.

لزوم افزایش ایستگاه های اورژانس ۱۱۵ در نوروز

وی تصریح کرد: باتوجه به احتمال افزایش حوادث و سوانح در ایام نوروز مقرر شده تا مرکز فوریت های پزشکی نیز نسبت به افزایش ایستگاه های خود در طول این ايام اقدام کند و محیط زیست نيز در این ایام گشت های ویژه محیط زیستی خود را افزایش دهد.

معاون اداره راه و شهرسازی نیز در این جلسه اظهار کرد: اداره راه و شهرسازی دزفول همانند سال های گذشته عملیات پاکسازی حریم جاده ها را آغاز کرده ودر حال حاضر نیز این طرح در منطقه کوهستانی سردشت درحال انجام است.

آماده سازی آرامگاه یعقوب لیث برای ایام نوروز

سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان دزفول نیز در این جلسه بابیان اینکه مقرر شده تا بنرهاي فرهنگی مختلفی را در مکان های گردشگری و تاریخی شهرستان نصب کنیم، اظهار کرد: پاکسازی و رفع مشکلات آرامگاه یعقوب لیث را با همکاری شهرداری در دستور کار قرار داده ايم به گونه ای که این مکان درخت کاری شده و سطل زباله های آن نیز تامین شده اند اما متاسفانه همچنان با مشکل قطعی آب مواجه است.

یعقوب زلقي افزود: پاکسازی داخلی آرامگاه و محوطه آن انجام گرفته اما پاکسازی مسیر ورودی این مکان به دلیل مساحت زیاد از توان ما خارج است وهمکاري راه و شهرسازي را طلب می کند.

انتقاد از عدم روشنایی مسيرشهرهاي اقماری

شهردار شهر امام نیز در این جلسه با انتقاد از بی توجهی ادارات مربوطه نسبت به رفع مشکل روشنایی مسیرهاي شهرهای امام، صفی آباد و ميانرود اظهار کرد: این مشکل باعث وقوع تصادفات زیاد و مرگ بسیاری از شهروندان شده اما متاسفانه ادارات متولی از زير بار این مسئولیت شانه خالی می کنند در حالی که بحث جان و سلامتی مردم در میان است.

علی راهبي با بیان اینکه در شهر امام حدود ۶ هزار اصله نهال توسط شهرداری کاشته شده است، افزود: اکثر سطل های زباله که در مسیر شهر امام هستند تعویض شده اند و سطل های زباله داخل شهر نیز در طی روزهای آینده توسط مادر شهرداري تعویض خواهند شد.

وی در ادامه پیشنهاد داد که تمام ادارات شهرستان در راستای تامین بهداشت و نظافت بخش سردشت یک سطل زباله به بخشداری سردشت تحویل دهند که این پيشنهاد به عنوان یکی از مصوبات جلسه تعیین شد.

معاون اداره اوقاف و امور خیریه دزفول نیز در این جلسه اظهار کرد: تمامی اقدامات لازم برای آماده سازی وپذیرایی از زائران و مسافران نوروزی در آستان متبرک سبزقبا انجام پذیرفته است.

قدرت الله سروشيان افزود: تابلوهای ورودی آرامگاه پيرفزک نیز توسط افراد نامعلوم برداشته شده است.

معاون اداره اوقاف دزفول همچنین بابیان اینکه باید کیسه های زباله زیادی برای توزیع در بین زائران بقاع متبرکه در ایام نوروز تامین شود، افزود: ۱۴۰ سرویس بهداشتی در ضلع جنوبی بقعه محمد بن جعفر طیار آماده و نصب شده است تا ازاین نظر در ایام نوروز مشکلی نداشته باشیم.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دزفول نیز اظهار کرد: عملیات سرکشی و نظارت بر تمام واحدهای صنفی را با همکاری مرکز بهداشت آغاز کرده ایم و این امر در ایام نوروز نیز ادامه خواهد داشت.

نصراله جايمند افزود: مقرر شده تا پیام های بهداشتی نیز با همکاری واحد بهداشت شهرستان برای مردم و کارکنان اداره ها ارسال شود.

انتقاد از بی توجهی به شهرهای اقماری دزفول

شهردار چغاميش نیز در این جلسه اظهار کرد: در طول سالسه تا چهار هزار نهال در چغاميش توزیع و یا کاشته شده است.

نعمت الله خسروی با انتقاد از عدم توجه به وضعیت محیط زیستی شهرهای اقماری دزفول، افزود: در چغاميش مرکز بهداشت وجود ندارد و ما در پیگیری های خود همواره با پاسخ نبود سرانه مواجه می شویم در حالی که ساخت مرکز بهداشت هیچ ارتباطی با سرانه ندارد و قسمت چغاميش ازاین نظر بسیار مظلوم واقع شده است.

وی افزود: احداث شهرک دامی نیز از دیگر الزامات چغاميش است که هرچه زودتر باید نسبت به ساخت و بهره برداری آن اقدام شود.