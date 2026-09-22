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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

توزیع مستقیم کالاهای اساسی بین مردم دزفول در دستور کار قرار گرفت

توزیع مستقیم کالاهای اساسی بین مردم دزفول در دستور کار قرار گرفت

دزفول - دادستان دزفول گفت: نباید اجازه داد تورم و دغدغه‌های معیشتی آرامش خاطر شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد و بر همین اساس شهرداری مکلف شد زمینه توزیع مستقیم کالاهای اساسی را فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم کرم‌الهی صبح امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به ضرورت رسیدگی جدی به معیشت شهروندان اظهار کرد: تمام دستگاه‌های مسئول باید با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌ها و توان موجود، در مسیر رفاه و آسایش عمومی جامعه گام بردارند و موانع دسترسی آسان مردم به اقلام ضروری را برطرف کنند.

وی با اشاره به مصوبات این نشست افزود: مقرر شده است شهرداری دزفول با همکاری بخش خصوصی، در نقاط مختلف شهر مراکزی را برای عرضه مایحتاج عمومی دایر کند تا اقلام اساسی و مورد نیاز جامعه، بدون واسطه و با کمترین فاصله قیمتی در اختیار شهروندان قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب دزفول با تأکید بر استمرار نظارت‌های قضایی تصریح کرد: دادسرا نقش نظارتی خود را در این زمینه با جدیت ایفا می‌کند و پیگیری اجرای مصوبات این نشست تا حصول نتیجه نهایی و ملموس شدن اثرات آن در سفره مردم ادامه خواهد داشت.

در این نشست نمایندگان شهرداری، جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره تعزیرات حکومتی و رئیس اتاق اصناف دزفول به همراه نماینده صنف میوه و تره‌بار، راهکارهای حذف دلالان و نظارت بر بازار مصرف را بررسی کردند.

کد مطلب 6954798

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    نظرات

    • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      1 2
      پاسخ
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    • بهرام عیسوندی IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      1 0
      پاسخ
      بنده ساکن اندیمشک هستم آدرس منتشر کنید تا من بروم خرید کنم

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