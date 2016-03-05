احداث اولین انبار مکانیزه در بازار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، رضا قدیمی درباره ساماندهی انبارهای بازار تهران گفت: به همین منظور یک انبار مکانیزه با وسعت و ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب در نظر گرفته ایم که تا پایان سال ۹۵ تحویل اصناف بازاربزرگ تهران خواهیم شد. در این انبار بازاریان می توانند کالاهای خود را به صورت مکانیزه انبار کنند.

وی با اشاره به اینکه اولین انبار مکانیزه در منطقه ۱۲ احداث خواهد شد، افزود: مکانیابی این انبار در چهارراه سیروس است که بالارفتن کیفیت و سرعت کار انبارداری از دیگر مزیت های این انبار است.

قدیمی با بیان اینکه با ساخت این انبار مکانیزه خسارت های کالاها به میزان زیادی کاهش می یابد، خاطرنشان کرد: در این باره با چندین کشور داخلی و خارجی مذاکره کرده ایم. نمونه این انبار را از کشورهای اروپایی همانند آلمان و ایتالیا داریم اما ما برای ساخت، آن را بومی سای کرده ایم که توسط متخصصان داخلی ساخته می شود.

وی با تاکید بر اینکه این انبار با سیستم کاملا مکانیزه ساخته می شود، ادامه داد: این انبار با یک نرم افزار پیشرفتهو با توجه به جدیدترین تکنولوژی روز دنیا برای اولین بار در خدمت اصناف بازار تهران قرار می گیرد. این انبار با دستور شهردار تهران به عنوان نمونه و پایلوت ساخته می شود که ملاکی باشد، برای سایر سرمایه گذاران در بخش خصوصی که در این بخش حضور یابند.