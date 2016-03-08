بازداشت بیش از ۱۴۰۰زن فلسطینی توسط صهیونیست ها از سال ۲۰۰۰ تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، کمیته اسرای فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که از رژیم صهیونیستی از سپتامبر سال ۲۰۰۰ میلادی و همزمان با آغاز انتفاضه قدس تا کنون، ۱۴۰۳ زن فلسطینی را بازداشت کرده است که در حال حاضر ۵۷ نفر از این زنان در زندان های این رژیم به سر می برند.

بر اساس این گزارش شمار زنان فلسطینی که از آغاز انتفاضه سوم قدس در ماه اکتبر سال گذشته توسط صهیونیست ها دستگیر شدند، در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۳ برابر شده است.

کمیته اسرا در خصوص آمار و محل زندانی شدن این زنان تصریح کرد: رژیم صهیونیستی ۵۹ نفر از زنان فلسطینی را در شرایط سختی در زندان های خود در بازداشت نگه داشته است.

همچنین این کمیته اعلام کرد که این اسیران در ۲ زندان هشارون و الدارون به سر می برند و همچنین «دیما الواوی» ۱۲ ساله که کوچکترین دختر اسیر جهان محسوب می گردد، در میان این اسرا قرار دارد.

به علاوه اینکه شمار اسیران دختر کم سن و سال به ۱۳ نفر می رسد و رژیم صهیونیستی در انجام شکنجه و تحقیق هیچ تفاوتی میان آنها و دیگر گروه های بازداشتی قائل نمی شود.

از سوی دیگر نیز نظامیان صهیونیست در خصوص کمک رسانی پزشکی به زخمی ها کوتاهی می کنند و این امر موجب وخامت حال آن ها شده است.