  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۴۸

کمیته اسرای فلسطین اعلام کرد؛

بازداشت بیش از ۱۴۰۰زن فلسطینی توسط صهیونیست ها از سال ۲۰۰۰ تاکنون

بازداشت بیش از ۱۴۰۰زن فلسطینی توسط صهیونیست ها از سال ۲۰۰۰ تاکنون

کمیته اسرای فلسطین در آستانه روز جهانی «زن» آماری از شمار زنان فلسطینی که از سال ۲۰۰۰ میلادی تا کنون توسط صهیونیست ها بازداشت شده اند، منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، کمیته اسرای فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که از رژیم صهیونیستی از سپتامبر سال ۲۰۰۰ میلادی و همزمان با آغاز انتفاضه قدس تا کنون، ۱۴۰۳ زن فلسطینی را بازداشت کرده است که در حال حاضر ۵۷ نفر از این زنان در زندان های این رژیم به سر می برند.

بر اساس این گزارش شمار زنان فلسطینی که از آغاز انتفاضه سوم قدس در ماه اکتبر سال گذشته توسط صهیونیست ها دستگیر شدند، در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۳ برابر شده است.

کمیته اسرا در خصوص آمار و محل زندانی شدن این زنان تصریح کرد: رژیم صهیونیستی ۵۹ نفر از زنان فلسطینی را در شرایط سختی در زندان های خود در بازداشت نگه داشته است.

همچنین این کمیته اعلام کرد که این اسیران در ۲ زندان هشارون و الدارون به سر می برند و همچنین «دیما الواوی» ۱۲ ساله که کوچکترین دختر اسیر جهان محسوب می گردد، در میان این اسرا قرار دارد.

به علاوه اینکه شمار اسیران دختر کم سن و سال به ۱۳ نفر می رسد و رژیم صهیونیستی در انجام شکنجه و تحقیق هیچ تفاوتی میان آنها و دیگر گروه های بازداشتی قائل نمی شود.

از سوی دیگر نیز نظامیان صهیونیست در خصوص کمک رسانی پزشکی به زخمی ها کوتاهی می کنند و این امر موجب وخامت حال آن ها شده است.

کد مطلب 3576179

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها