مهار آتش سوزی کارگاه تینر جاده فساران؛ آتش نشانان ۸ ایستگاه اعزام شدند

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۹:۵۷ صبح امروز وقوع حریق گسترده در یک کارگاه تینر واقع در جاده فساران به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که با توجه به مجاورت محل حادثه با انبار کاه یک گاوداری، بلافاصله تیم‌های عملیاتی برای مهار حریق به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: به دلیل گستردگی حریق و وجود مواد شدیداً قابل اشتعال، نیروهای عملیاتی از ۸ ایستگاه آتش‌نشانی به همراه آتش‌نشانان مناطق، نیروهای آتش‌نشانی شهرهای اطراف، مدیر کشیک و دو افسر کشیک سازمان برای کنترل وضعیت به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت:آتش سوزی کارگاه تینر جاده فساران با همکاری آتش نشانان ۸ ایستگاه مهار شد.

وی با تأکید بر حساسیت عملیات افزود: آتش‌نشانان هم‌اکنون در محل حادثه حضور دارند و تمامی تلاش نیروها معطوف به اطفای حریق و جلوگیری از سرایت آتش به نقاط مجاور و انبارهای علوفه است.

دهقانی ابراز کرد: عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد و جزئیات تکمیلی این حادثه و علت دقیق وقوع آن، پس از بررسی‌های نهایی و پایان عملیات اطلاع‌رسانی خواهد شد.