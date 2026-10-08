  1. استانها
  2. اردبیل
۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

مراجعه اهالی ارشق به مرکز استان، تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور است

مراجعه اهالی ارشق به مرکز استان، تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور است

اردبیل- امام جمعه منطقه مرزی ارشق با انتقاد از کمبود امکانات درمانی گفت: مراجعه اهالی به مرکز استان یا شهرستان برای درمان، هزینه‌های سرسام‌آوری را به مردم تحمیل می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد باقری ارومی ظهر پنجشنبه درحاشیه بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور، از مرکز درمانی شبانه‌روزی رضی در مشگین‌شهر، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در مرکز درمانی بخش ارشق و شهر رضی قرار داریم. مقدم معاون محترم اجرایی رئیس‌جمهور، جناب آقای دکتر قائم‌پناه، را گرامی می‌داریم، انتظار و خواسته مردم این است که در این سفر، کاستی‌ها و محرومیت‌های این حوزه برطرف شود. این منطقه چون در مسیر ترانزیتی و جاده قفقاز قرار دارد و ترددهای بسیاری در آن انجام می‌شود، گاه شاهد تصادفاتی است و نیاز به رسیدگی بیشتر به مجروحان و مصدومان دارد.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق گفت: به دلیل پراکندگی روستاها، امکانات اینجا، به‌ویژه در حوزه دندان‌پزشکی بسیار محدود است و این موضوع گاه باعث می‌شود مراجعان مجبور شوند به مرکز استان یا مرکز شهرستان مراجعه کنند و برای آنان هزینه‌های بسیاری ایجاد شود.

کد مطلب 6971681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها