به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد باقری ارومی ظهر پنجشنبه درحاشیه بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور، از مرکز درمانی شبانه‌روزی رضی در مشگین‌شهر، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در مرکز درمانی بخش ارشق و شهر رضی قرار داریم. مقدم معاون محترم اجرایی رئیس‌جمهور، جناب آقای دکتر قائم‌پناه، را گرامی می‌داریم، انتظار و خواسته مردم این است که در این سفر، کاستی‌ها و محرومیت‌های این حوزه برطرف شود. این منطقه چون در مسیر ترانزیتی و جاده قفقاز قرار دارد و ترددهای بسیاری در آن انجام می‌شود، گاه شاهد تصادفاتی است و نیاز به رسیدگی بیشتر به مجروحان و مصدومان دارد.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق گفت: به دلیل پراکندگی روستاها، امکانات اینجا، به‌ویژه در حوزه دندان‌پزشکی بسیار محدود است و این موضوع گاه باعث می‌شود مراجعان مجبور شوند به مرکز استان یا مرکز شهرستان مراجعه کنند و برای آنان هزینه‌های بسیاری ایجاد شود.