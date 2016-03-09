تیم فوتسال کشاورز قزوین از لیگ یک حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت های فوتسال دسته اول کشور و پس از ١٤ هفته بازی تیم فوتسال کشاورز قزوین به عنوان اولین تیم گروه ب به دسته دو سقوط كرد.

در فصل ٩٤ كه لیگ با ٢٠ تیم در دو گروه آغاز شده بود در ادامه با انصراف دو تیم از هر گروه رقابت های فوتسال دسته یک کشور با ١٦ تیم به كار خود ادامه داد تا در پایان كشاورز به عنوان ناكام بزرگ و تنها با ٢ برد و یک تساوی و كسب تنها ٧ امتیاز بعد از چند سال مقابله با بی پولی و نبود حامی مالی به دنبال سرمایه و بازیكن در فصل آینده خود در رقابت های دسته دو باشد.

تیم فوتسال کشاورز قزوین در چند سالی كه در لیگ یک بازی می كرد تركیبی از جوان ها و پا به سن گذاشته های قزوین را به بازی می گرفت و اما نبود حامی مالی و بازیكن با كیفیت تیم كشاورز نتوانست نتیجه قابل قبولی را كسب كند.

تیم کشاورز در فصل جاری خط حمله زهر داری نداشت و در دفاع هم نتوانسته انتظارات را بر آورده کند و با ٢٧ گل زده و ٥١ خورده از این نظر موفقیت را کسب نکرده است و حضور بازیکنان بومی سال های دور تیم ملی هم نتوانستند به کار تیم بیایند.

محمود عبداللهی مدیر عامل باشگاه كشاورز قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما همچنان به حضور در رقابت های فصل آینده امیدوار هستیم و با مسئولان فدراسیون فوتبال و كمیته فوتسال در حال مذاكره هستیم.

عبداللهی گفت: به عنوان مدیر عامل باشگاه به دنبال رفع مشکلات مالی بسیار به این مسئول و آن شركت سر زدیم اما تا زمانی كه مسئولان شهری و استان حمایت نكنند تیم داری در قزوین معنایی ندارد.

وی خاطر نشان كرد: قزویت پتانسیل بالایی در فوتسال دارد و بسیاری از بازیكنان قزوینی بخاطر اینكه تیم های خارج استان هزینه ای پرداخت می كنند قزوین را ترک می كنند ولی در صورت حضور اسپانسر در قزوین بازیكنان بومی با مبلغ قرار داد كم برای تیم شهر خود توپ می زنند.

استان قزوین طی چند سال اخیر در لیگ برتر و دسته های پایین تر تیم داشته و هر بار كه یک حامی مالی توانسته پا در عرصه بگذارد تماشاگران هم از نماینده استان حمایت كرده اند.