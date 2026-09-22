ماجرای دیسکالیفه شدن دختر تیرانداز ایران چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، محمد زائر رضایی اظهار کرد: امروز مسابقه میکس را داشتیم. امیرمحمد نکونام عملکرد خوبی داشت و شرمینه چهلامیرانی نیز نسبتاً بد نبود؛ اما متأسفانه پس از مسابقه و در تست کنترل تجهیزات، لباس چهل امیرانی از دو قسمت مورد تأیید قرار نگرفت.
سرمربی تیم ملی تیراندازی با تفنگ ایران ادامه داد: با توجه به اینکه امروز هوا کمی خنکتر بود، لباس ورزشکار ما نسبت به روزهای قبل مقداری سفتتر شده بود و به همین دلیل این اتفاق رخ داد.
رضایی با اشاره به سابقه استفاده چهلامیرانی از این لباس گفت: چهلامیرانی با همین لباس حدود دو ماه پیش در مسابقات هانگژو به فینال راه یافت. حتی چند روز قبل نیز در تست کنترل تجهیزاتی که همینجا داشتیم، لباس او تأیید شده بود؛ اما امروز به دلیل سردتر شدن هوا، متأسفانه لباسش در تست قبول نشد.»
وی در ادامه درباره زمان برگزاری مسابقات سهوضعیت نیز گفت: مسابقات سهوضعیت آقایان روز جمعه و مسابقات بانوان روز شنبه برگزار خواهد شد. امیدواریم در آن رقابتها نتایج بهتری کسب کنیم.
سرمربی تیم ملی تیراندازی با تفنگ ایران، پس از پایان مسابقه ۱۰ متر میکس درباره عملکرد ملیپوشان و اتفاق رخداده در تست کنترل تجهیزات توضیح داد.
به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، محمد زائر رضایی اظهار کرد: امروز مسابقه میکس را داشتیم. امیرمحمد نکونام عملکرد خوبی داشت و شرمینه چهلامیرانی نیز نسبتاً بد نبود؛ اما متأسفانه پس از مسابقه و در تست کنترل تجهیزات، لباس چهل امیرانی از دو قسمت مورد تأیید قرار نگرفت.
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