«بهمن جلیلیان» در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ساعت هشت صبح روز پنجشنبه ۲۰ اسفند، وارد فرودگاه ایلام می شود، سپس ساعت ۸:۳۰ در مراسم افتتاح سد «کنگیر» در شهرستان ایوان حضور پیدا می کند و پس از آن در ساعت ۱۰ صبح در مراسم افتتاح سد و نیروگاه «سیمره» در شهرستان بدره شرکت خواهد کرد.

وی گفت: در جریان سفر معاون اول رئیس جمهوری به استان ایلام که وزیر نیرو نیز وی را همراهی خواهد کرد، سد کنگیر در شهرستان ایوان و سد و نیروگاه سیمره در شهرستان بدره به بهره برداری می رسند.

سد بتنی دو قوسی۱۸۰ متری سیمره به‌عنوان بلندترین سد استان ایلام دارای نیروگاهی با سه واحد ۱۶۰ مگاواتی و ظرفیت تولید سالانه ۸۵۰ گیگاوات ساعت برق است.

سد خاکی مخزنی کنگیر با ۲۰ میلیون متر مکعب ذخیره آب دریاچه، ۴۲ متر بلندی و ۷۴۰ متر طول دارد.