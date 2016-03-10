غفوریان با وعده انتخاباتی آمد/ تنابنده نبوغ بازیگری ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان علیخانی پنجمین برنامه «سه ستاره» را شب گذشته ۱۹ اسفندماه با مرور اتفاقات مربوط به حضور بازیگران زن در برنامه آغاز و اعلام کرد: آزاده صمدی که به دلیل حضور در مراسمی نتوانست در برنامه شب گذشته حاضر شود، می‌تواند روز بعد همراه عوامل «پشت بام تهران» در استودیو «سه ستاره» حضور پیدا کند.

وی در ادامه از مخاطبان خواست به جای رأی دادن به اسم نامزدها به اثر آنها در سال ۹۴ رأی بدهند. همچنین الناز حبیبی که به دلیل مسافرت به برنامه نیامد با ارسال ویدئویی از مردم تشکر و از آنها تقاضا کرد به پیشکسوت‌ها رأی بدهند.

بازیگران مرد منتخب سال ۹۴ در «سه ستاره»

علیخانی در شب پنجم میزبان بازیگران مرد منتخب هیات داوران بود. در بخش انتخاب بهترین بازیگر مرد تلویزیون در سال ۹۴ حسن پورشیرازی برای «کیمیا» و «تنهایی لیلا»، محسن تنابنده برای «پایتخت۴»، امیر جعفری برای «تعبیر وارونه یک رؤیا»، کامبیز دیرباز برای «میکائیل» و «پشت بام تهران»، جواد رضویان برای «در حاشیه ۱ و ۲» ، جواد عزتی برای «دردسرهای عظیم ۲»، مهران غفوریان برای «در حاشیه ۱ و ۲»، رضا کیانیان برای «کیمیا» و مهران مدیری برای «در حاشیه ۱» کاندیدای دریافت تندیس مردمی «سه ستاره» شدند.

رضویان سکوتش را نشکست

سید جواد رضویان روی خط برنامه «سه ستاره» آمد و از محبت مردم تشکر کرد. وی درباره واکنش‌ها به سریال «در حاشیه» گفت: به کار بردن تکیه کلام‌های شخصیت زهتاب از سوی مردم به این معناست که سریال را دوست داشتند و این برای من حکم جایزه را دارد. من از ظرفیت بالا و صبوری مردم قم برای پذیرش شخصیت زهتاب و شوخی با لهجه قمی تشکر کرده و آرزو می‌کنم چنین جنبه بالایی را از دیگر مردمان و اقشار مختلف جامعه ببینیم.

علیخانی در تأیید گفته‌های رضویان اظهار کرد: معمولا همه ما دوست داریم با دیگران شوخی و آنها را نقد کنیم و در مقابل برنمی‌تابیم که کسی با ما شوخی کند و این مربوط به قاطبه اقشار جامعه است و در نتیجه منجر به محتاط شدن نویسندگان و کارگردانان و تولید آثار بی‌رمق می‌شود.

رضویان از میان بازیگران مرد منتخب به رضا کیانیان رأی داد. وی همچنین در پاسخ به پرسش علیخانی مبنی بر علت کناره گیری از «سه شو» ترجیح داد سکوت کند. بعد از آن علیخانی توضیح داد: به دلیل اختلاف سلیقه و نظر، سید جواد رضویان و عوامل تولید «سه شو» تصمیم به قطع همکاری گرفتند، این موضوع طبیعی است و جواد رضویان با یک کار طوفانی به تلویزیون بر می‌گردد.

تندیس «سه ستاره» را بیش‌تر دوست دارم

کامبیز دیرباز هم به دلیل حضور در اکران فیلم سینمایی نتوانست در برنامه حاضر شود و به صورت ویدئویی با مردم به گفتگو نشست و بیان کرد: از میان دو سریال «میکائیل» و «پشت بام تهران» نمی‌توانم یکی را انتخاب کنم اما مردم «پشت بام تهران» را بیشتر دوست داشتند.

وی درباره جایزه این برنامه عنوان کرد: دریافت تندیس مردمی «سه ستاره» لذت‌بخش‌تر از دریافت سیمرغ است چراکه این جایزه بر اساس رأی ۷۰ میلیون نفر از مردم به نفرات برتر اهدا می‌شود.

مهران غفوریان وعده انتخاباتی داد

نخستین مهمان حاضر در استودیو در شب پنجم مهران غفوریان بود. غفوریان در همان ابتدا برای کسب آرای مردمی وعده انتخاباتی داد و گفت: اگر جزو نفرات برگزیده باشم قول می‌دهم تا به ارتقای سطح کیفیت طنز تلویزیون کمک کنم.



علیخانی از این فرصت استفاده کرد و ضمن تبریک به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آنها تقاضا کرد تا از طنز مهران غفوریان وام بگیرند و به وعده‌های‌شان در خصوص اشتغال، معیشت، حل معضل بی‌کاری و... عمل کنند.

غفوریان در ادامه به مهران مدیری، کامبیز دیرباز و محسن تنابنده رأی داد. وی همچنین «درحاشیه» را حاصل یک کار تیمی دانست و از زحمات همکارانش از جمله نصرالله رادش، مهران مدیری، جواد رضویان، سیامک انصاری و تیم نویسندگان تشکر کرد.

عزتی با گریم پنهان آمد

جواد عزتی دیگر مهمان برنامه بود. عزتی به دلیل مخفی ماندن گریم یک معتاد در کار جدیدش با کلاه وارد استودیو «سه ستاره» شد و بیان کرد که اگر می دانست چه کسانی نامزد دریافت جایزه‌اند با ترس و لرز وارد می شد.

امیر جعفری مهمان دیگر علیخانی بود که روی خط آمد و در آغاز سخنانش بیان کرد: انتخاب من به عنوان ۸ نامزد از بین این نام‌های درخشان برایم حکم برنده شدن دارد اما از انتخاب نشدن دیگر دوستانم نظیر مهدی پاکدل، هدایت هاشمی، احمد مهران‌فر و سایرین ناراحت شدم. تمام نام‌هایی که در این فهرست وجود دارند جز خود من وزنه‌ای در تلویزیون محسوب می‌شوند و مردم دوست‌شان دارند و ای کاش به بازیگرانی که در ایفای نقش‌های فرعی خوش می‌درخشند مانند علی صالحی، امیر دلاوری، امیر غفارمنش و... در رشته‌ای جداگانه پرداخته می‌شد.

محسن تنابنده نبوغ بازیگری ایران است

این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون از مردم خواست حتی اگر به او رأی نمی‌دهند، برای نیازمندان، بیماران و زندانیان دیه دعا کنند و قدمی بردارند.

وی همچنین با اشاره به کلیپ حیوان آزاری منتشر شده در شبکه‌های مجازی از این تریبون استفاده و آرزو کرد: قانونی برای حمایت از حقوق حیوانات تصویب شود تا بتوانیم از آنها دفاع کنیم.

جعفری در پایان گفت: به نظر من محسن تنابنده نبوغ بازیگری ایران است و به او رأی می‌دهم.

تقدیر حسن پورشیرازی از پرویز پرستویی

آخرین مهمان علیخانی در شبی که گذشت حسن پورشیرازی بازیگر نقش فرخ پارسا در «کیمیا» بود. وی که رأی خود را اعلام نکرد درباره بازیگران موجود در فهرست منتخب گفت: رضا کیانیان سرور است و هر یک از اسامی حاضر، برگزیدگان این چند دهه هستند. در رابطه با خودم هم فکر می‌کنم جایزه‌هایم را با لطفی که مردم به من ابراز می‌کنند گرفته‌ام و تمام نقش‌هایی که بازی می‌کنم از دل مردم بیرون و روی صفحه تلویزیون به تصویر می‌کشم.

وی در ادامه از مهدی سلطانی، پوریا پورسرخ، و مهدی پاکدل یاد کرد و جای آنها را در میان برگزیدگان خالی دانست. همچنین از مردم و هیات داوران تشکر و اعلام کرد: در صورت برگزیده شدن از جانب مردم، جایزه نقدی‌ام را به احسان علیخانی تقدیم می‌کنم تا از طرف من به یکی از مهمانان «ماه عسل» داده شود.

پورشیرازی در پایان ضمن تشکر از احمدرضا درویش، خطاب به پرویز پرستویی گفت: تشکر می‌کنم که روی آنتن با من تماس گرفتید و به من خسته نباشید، گفتید.