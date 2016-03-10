به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حمزه‌ای پیش از ظهر پنجشنبه در اختتامیه دوره آموزشی دانش آموزان مداح که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، توکل به خدا شرط اول موفقیت در عرصه مداحی دانست و اظهار داشت: اگر این شرط محقق نشود توفیق چندانی در عرصه مداحی نخواهید داشت.

وی توسل را یکی دیگر از مولفه‌های موفقیت دانش آموزان مداح ذکر کرد و گفت: شما که در دستگاه اهل بیت برای تبیین و ترویج مذهب حقه تشیع گام بر می‌دارید، باید بدانید که بدون توسل به اهل بیت نمی‌توانید کاری از پیش ببرید.

حمزه‌ای تصریح کرد: بخشی از کار مداحی، عرضه هنر برای مدح اهل بیت(ع) است ولی بخش مهم آن استفاده از اهل بیت(ع) برای رسیدن به مقصود نهایی که ترویج اسلام و تشیع است، می‌باشد.

وی حمایت جدی خانواد‌ه‌ها را یکی دیگر از زمینه‌های موفقیت دانش آموزان مداح بیان کرد و گفت: اکنون که تلالو عشق به اهل بیت(ع) در وجود شما ریشه دوانده و به این سمت گرایش پیدا کردید، جسارت داشته باشید و از این هدف آرمانی مهم دست بر ندارید و تمرین و ممارست کنید.

معاون آموزش و پرورش استان قم با اشاره به شرکت ۱۲۰ نفر از دانش آموزان در دوره آموزش مداحی از دستگاه‌ها و نهادهایی که در برگزاری این دوره آموزشی مشارکت داشتند همچون اداره کل تبلیغات اسلامی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، صداوسیما، دفتر تبلیغات اسلامی و... قدردانی کرد.

