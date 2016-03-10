به گزارش خبرنگار مهر، این دوره آموزشی با شرکت ۱۲۰ نفر از دانش آموزان، حدود دو ماه برگزار شده و مراسم اختتامیه آن پیش از ظهر پنجشنبه با حضور مسئولان تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمود نجاریان‌زاده معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم در این مراسم به بیان توصیه‌هایی خطاب به نوگلان حسینی پرداخت و تقویت پایه‌های اعتقادی، تخصص در شناخت دستگاه‌ها، شعرها و مقتل‌ها را در موفقیت مداحان نوجوان موثر دانست.

وی با بیان برخی آسیب‌های مداحی و عزاداری، اظهار داشت: برخی روضه‌هایی که در محافل عزاداری خوانده می‌شود مستند نیست و نباید برای گریاندن مردم به هر آسیبی دامن زد.

ناصر حمزه‌ای معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم نیز در این مراسم ضمن بیان توصیه‌هایی به نوگلان حسینی، از نهادهایی که در برگزاری این دوره آموزشی همکاری داشتند قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام مرتضی وافی یکی از استادان این دوره آموزشی نیز با بیان اینکه مداحی یک شغل و حرفه نیست، بر لزوم توجه به رعایت آداب و اخلاق مداحی، تلاش و پیگیری مستمر نوگلان حسینی تأکید کرد.

اجرای برنامه مداحی توسط تعدادی از نوگلان حسینی و اهدای جوایز به شرکت کنندگان در دوره آموزشی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

