شهید حیدری فر؛ دلاوری از دیار کرمانشاه/ نوجوانی که درس شجاعت داد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شهادت‌طلبی و حفاظت از ارزش‌های مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران از خصوصیات شاخص رزمندگان اسلام در استان کرمانشاه طی ۸ سال جنگ تحمیلی بود که با حضور در عملیات گوناگون از والفجر ۸ تا مرصاد ثابت کردند از وجب‌به‌وجب کشور سرافرازمان ایران با شجاعت و شهامت پشتیبانی و دفاع می‌کنند.

تقدیم شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس و نیز امروزه شهدای مدافع حرم در راستای حراست از اهداف بلند نظام جمهوری اسلامی ایران با قامتی رشید و استوار و سینه‌ای ستبر، نشان افتخار و سندی معتبر است که بر پیشانی‌بلند استان کرمانشاه می‌درخشد.

نگاهی به زندگی یکی از رزمندگان عملیات والفجر در قله شیاکوه و از شهدای شاخص استان کرمانشاه به نام «شهید مسعود حیدری فر» شاید بخشی از دلاوری‌ها و استقامت مردم همیشه درصحنه و خالق حماسه در این استان را به تصویر بکشد.

علاقه به شهادت و خبر از شهید شدن

خواهر شهید حیدری فر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مهم‌ترین ویژگی اخلاقی شهید مسعود داشتن تواضع، ادب، فروتنی و مهربانی او بود و به دلیل جوانمردی و ایثار فراوانی که در ایشان مشهود بود احترام بسیاری از سوی بزرگ‌ترهای فامیل و آشنایان را برمی‌انگیخت.

مهرانگیز حیدری فر افزود: مسعود همیشه این تکیه‌کلام را داشت که تا هجده‌سالگی مهمان شما هستم و شهید می شوم.

وی در ادامه گفت: پدرم حاج علی‌اکبر حیدری فر رئیس هیئت قمر بنی‌هاشم و همین‌طور رئیس شورای مسجد رشیدی بود و به همراه برادرهایم در ایام و اعیاد خاص مذهبی، فعالیت و همکاری داشتند. همه ما به‌وضوح احساس می‌کردیم که انقلاب تأثیر زیادی در روحیه مسعود گذاشته و بیشتر از هر موضوعی او را تحت تأثیر قرار داده بود و با جذب شدن در نیروی سپاه و آشنایی با مدافعین اسلام و انقلاب فعالیتش را گسترده‌تر کرده بود.

این خواهر شهید خاطرنشان کرد: مسعود با توجه به سن کمی که داشت نقش پررنگی در پیشبرد اهداف انقلاب و پیروزی جمهوری اسلامی ایفا کرد، در اکثر گروه‌های مقاومت شهری آن زمان و تظاهرات شرکت می‌کردند و همزمان با عضویت در مسجد و هیئت‌های مذهبی و پایگاه‌های بسیج وارد سپاه شد و در قسمت اطلاعات سپاه به فعالیت پرداخت و گروهک‌ها را شناسایی می‌کرد.

حیدری فر یادآور شد: همه پنج برادرم یعنی ابراهیم، مسعود، محمد رسول، محسن و رضا عاشق جبهه و شیفته امام (ره) و راه شهادت بودند.

وی افزود: شهید محمد مراد صفایی از دوستان نزدیک برادرم شهید مسعود بود که در تمرین‌های کشتی هم باهم شرکت می‌کردند اما این شهید والامقام در روز عروسی‌اش به دست منافقین ترور شدند و مسعود ضمن تسلی به خانواده این شهید بزرگوار همواره در جهت انتقام از منافقین تلاش می کرد.

خواهر شهید حیدری فر اظهار داشت: محمود خاوران، حسین بیگلری، یزدان فرزایی و همچنین منوچهر عزیزی از مربی‌های خوب و باسابقه کشتی بودند و همه این پیشکسوتان به‌عنوان مربی شهید مسعود حیدری فر در نوجوانی و جوانی برای تمرین با مسعود در ارتباط بوده و از اخلاق پسندیده اش یاد می کردند.

نرگس حیدری فر خواهر دیگر این شهید والامقام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، به علاقه فراوان شهید به امام حسین (ع) و الگوبرداری از اعمال و فرموده‌های سیدالشهدا (ع) و دلاوری و رشادت‌های ایشان اشاره کرد و اظهار داشت: مسعود خیلی خوب می‌دانست که با هرکسی چطور باید صحبت کند و همیشه به‌جای تذکر دادن به ما در جمع کتابی از ائمه (ع) و احادیث آن‌ها را می‌آوردند و با راه و روش صحیح خودشان ما را راهنمایی و ارشاد می‌کردند.

وی گفت: در حقیقت مسعود اصل و راه صحیح درک هر موضوعی را به ما می‌فهماندند و در مورد هرکسی راحت قضاوت نمی‌کردند و حتی از خوبی دیگران بااحتیاط صحبت می‌کردند و نظر می‌دادند و عقیده داشتند که باید خود آن شخص هم از این گفته‌ها و اظهارنظرها رضایت کامل داشته باشد.

در ادامه لیلا حیدری فر خواهر دیگر این شهید والامقام اظهار داشت: برادرم شهید مسعود هر گاه مدالی از کشتی کسب می کرد آن را اول به گردن من می آویخت و برای گرفتن مژدگانی نزد مادرم می برد و اشک شوق را در چشمانش نظاره می کرد و بردستانش بوسه می زد.

شهید حیدری فر کشتی گیری اخلاق مدار بود

محمود خاوران مربی برجسته ورزش کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسعود واقعاً یکی از بهترین و بااخلاق‌ترین ورزشکاران رشته کشتی بود.

وی افزود: من مسئولیت مربی‌گری کشتی شهید مسعود حیدری فر را در سنین نوجوانی و جوانی ایشان بر عهده داشتم و در بزرگ‌سالی در سالن تختی واقع در میدان جوانشیر که به نام شهید عباس رضایی متبرک است تحت نظر مربی‌گری آقای حسین بیگلری آموزش می‌دیدند.

خاوران تصریح کرد: آن سال‌ها مسعود حیدری فر به همراه شهید سید جمال میرزاده، شهید مسعود شهبازی و شهید داریوش ریزوندی که این دو شهید ریزوندی و شهید شهبازی باهم برای تمرین از اسلام‌آباد به باشگاه کرمانشاه می‌آمدند و همچنین شهید غلامرضا ایرانی فر، شهید عباس رضایی، وحید رضایی، محسن دارابی، محمدعلی الماس وندی، غلامرضا عسگری، جهان دار زرافشانی و شهید جهانبخش لرستانی و یکی از شاگردانی که شهید شدند و پیکر مقدسش بعد از گذشت این سال‌ها هنوز پیدا نشده به اسم شهید حمید رضوانی و همچنین شهید کامران برات پور، باپشتکار فراوانی به ورزش کشتی روی آوردند.

این مربی ورزشی و استاد برجسته کرمانشاهی گفت: ورزشکاران کرمانشاهی تا قبل از دوران جنگ تحمیلی و آغاز هشت سال دفاع مقدس باروحیه و علاقه فراوانی به مبارزه و مسابقه استانی و المپیک کشوری فرستاده می‌شدند و حائز رتبه و مقام شده و با دستانی پر از مدال و کاپ و جام قهرمانی به وطن برمی‌گشتند، همان‌طور که همین نقش را در عرصه‌های جبهه و میدان مبارزه به‌خوبی اجرا کرده و همیشه بااقتدار ظاهر می‌شدند.

در ادامه حسین بیگلری مربی سابق رشته کشتی و دوست قدیمی شهید حیدری فر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ازجمله مسابقاتی که مسعود هم در آن شرکت داشتند، مسابقات دوستانه شهرستان روانسر، مسابقات قهرمانی کشوری بروجرد، مسابقه کشتی سنندج، مسابقه کشتی قروه و مسابقه کشتی پاوه و ... بود.

بیگلری در ادامه گفت: با جمعی از ورزشکاران و همچنین شهید مسعود برای انجام مسابقات دوستانه به شهرستان روانسر رفتیم که در این مسابقات مسعود حائز کسب رتبه اول شدند و شهید داریوش ریزوندی و آقای یزدان فرزایی به‌عنوان مربی هم حضور داشتند.

وی خاطرنشان کرد: زمان انقلاب در عملیات مقاومت شهری که در داخل شهر کرمانشاه انجام می‌شد، شهید مسعود حیدری فر نیز در اکثر عملیات حضور داشت و گاهی در بخش تیربار توپ‌خانه با قبول مسئولیت انجام‌ وظیفه می‌کرد و نیز در برخی موارد نقش تدارکات عملیات را ایفا می‌کرد.

بیگلری گفت: گاهی که ساعت‌های ۴ صبح بمباران یا حمله‌ای صورت می‌گرفت، شهید حیدری فر شخصاً تیربار را به سمت هواپیماهای متجاوز عراقی نشانه می‌گرفت و از سوی گردان مورد تحسین همه واقع می‌شد.

مهرورزی و تواضع خالصانه از ویژگی و خصوصیات شاخص شهید حیدری فر است

در ادامه منوچهر پروینی هم‌رزم شهید حیدری فر در گفتگو با خبرنگار مهر، به خصوصیات بارز شهید مسعود حیدری فر اشاره کرد و اظهار داشت: ازجمله این خصوصیات تواضع و فروتنی خالصانه‌ای است که در این شهید بزرگوار خیلی برجسته بود و موجب می‌شد که دیگران هم از ایشان تبعیت کنند.

وی بابیان اینکه در زمان آغاز انقلاب اکثر خانواده‌های انقلابی تحت کنترل و نظارت شدید ساواک از مجروحین به‌صورت مخفیانه نگهداری و مداوا می‌کردند، خاطرنشان کرد: همزمان در تظاهرات، حاج ابراهیم حیدری فر از ناحیه گردن و کتف و پا و نیز شهید مسعود حیدری فر از ناحیه پای راست مجروح شدند.

وی با اشاره به رشادت‌های شهید حاج محمد رسول حیدری فر یکی از برادران شهید مسعود حیدری فر، گفت: شهید بزرگوار حاج محمد رسول در حقیقت مسئولیت گردان زرهی را به عهده داشت و باوجود همه آن دردها و مشغله‌ها و مجروحیت، وظیفه خود را به‌خوبی انجام می‌داد.

وی در ادامه بیان کرد: محمد رسول با داشتن روحیه‌ای بالا و مدیریتی شایسته در عرصه‌های مختلف بهتر از همه ظاهر می‌شد هرچند در سال‌های ۵۹ و ۶۰ مجروح شده و جانباز قطع نخاع ۷۰ درصد به بالا محسوب می‌شد.

پروینی یادآور شد: محمد رسول نزدیک به ۱۵ یا ۱۶ بار تحت مداوا و عمل قرار گرفت و در سال ۹۲ به فیض و توفیق شهادت رسید و بعد از ۳۲ سال انتظار به دیدار یاران شهید خود پیوست.

در ادامه شکرالله بزرگی هم‌رزم شهید حیدری فر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حقیقت شهید مسعود از طریق پایگاه مسجد هاشمی وارد بسیج شدند، تحت شرایط خاص آن زمان و حجم فعالیت‌های انقلاب برای ادای دین و انجام تکلیف به‌صورت رسمی در اواخر سال ۵۸ و ۵۹ وارد سپاه پاسداران شد.

امنیت و پیشرفت کشور بزرگ‌ترین هدف و آرزوی شهید حیدری فر بود

هم‌رزم شهید حیدری فر همچنین تصریح کرد: خوب به یاد دارم که مسعود از قبل با جهاد سازندگی فعالیت داشت و از طرفی با شهید دلنواز که از مسئولین جهاد، دوست بودند، بنابراین به کمک ایشان ابتدا وارد سرپل و محل اسکان ارتشی‌ها و سپس به قصر شیرین اعزام شدیم.

وی اظهار کرد: فرمانده شهید مسعود حیدری فر شخصی به نام آقای شمس خداداده بودند و مسعود بعد از چند روز اعتصاب و پافشاری و بااراده و عزمی که داشتند موافقت فرمانده را به دست آورد و وارد جبهه شدند.

بزرگی یادآور شد: برای بار دوم که به جبهه اعزام شدیم برای انجام عملیاتی بود که دو شب آنجا بودیم و مسعود در آن عملیات که به اسم مطلع الفجر نام‌گذاری شده بود به قله شیاکوه در منطقه گیلان غرب و در ارتفاعات بارسیلان اعزام شد.

بزرگی با اشاره به اینکه شهید حیدری فر علاوه بر عملیات مطلع الفجر در عملیات بازی دراز هم حضور داشتند، عنوان کرد: وقتی در استان اسم عملیات مطلع الفجر به گوش‌ها رسید مسعود با دو نفر از دوستانش به نام‌های کیومرث پور هاشمی و حامد خارلقی به جبهه رفتند و این‌ها همان افرادی بودند که همراه مسعود به جبهه رفتند و من هم روز بعد در جبهه به آن‌ها ملحق شدم.

بزرگی گفت: مسعود همواره خواستار امنیت و آرامش هم‌وطنان بود تا به این آگاهی و تعهد برسند که نسبت به ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اهتمام داشته تا به پیشرفت‌های لازم در زندگی برسد.

بانگ» الله‌اکبر» حاوی پیام شهادت بود

رضا حیدری فر برادر شهید مسعود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسعود قبل و بعد از جریان‌های انقلاب در فعالیت‌های مسجد محله و هیئت هاشمی شرکت می‌کرد، امّا پس از فعالیت در سپاه به همراه منوچهر پروینی، شکرالله بزرگی و همچنین شهید محمد مراد صفایی و ... به فعالیت می‌پرداختند.

حیدری فر یادآور شد: بعد از مدتی خانه ما به‌عنوان یکی از مکان‌های امن تشکیلاتی مورد استفاده قرار گرفت و در سال‌های ۵۸ و ۵۹ به مناطق غرب یعنی به قصر شیرین و سرپل ذهاب اعزام شدند و در عملیات بازی دراز با نیروهای پیرو خط امام (ره) فعالیت می‌کردند.

حیدری فر با اشاره به اینکه خود نیز سال ۶۰ به مناطق عملیاتی اعزام شده، خاطرنشان کرد: به همراه گروهی از داوطلبین برای آموزش به استان یزد اعزام شدم و در تیپ المهدی شروع به فعالیت کردم، سپس برای عملیات ثارالله به منطقه قصر شیرین اعزام و در تاریخ ۱۵ مرداد ۶۱ از ناحیه پای راست مجروح و در بیمارستان ولیعصر (عج) کرمانشاه بستری و مداوا شدم و آنجا توسط برادرم شهید حاج محمد رسول متوجه شدم مسعود به فیض شهادت رسیده است.

وی یادآور شد: چون تیربار عراقی‌ها، رزمنده‌ها را هدف قرار می‌داد، مسعود بعد از آنکه تعدادی از شهدا و مجروحین را از بالای کوه به دامنه کوه منتقل کرد همراه شهید حمید رضوانی تنها افراد زنده عملیات محسوب می‌شدند، به سمت تیربار حرکت کردند.

وی افزود: رزمنده اسلام شکرالله فلاحی روی قله‌های شیاکوه براثر انفجار نارنجک از سوی عراقی‌ها از ناحیه هر دو چشم مجروح شد و شهید مسعود حیدری فر با پیش روی به‌سوی تیربار شهید می‌شود که صدای الله‌اکبر آن‌ها دل کوه را به لرزه می‌اندازد و شکرالله فلاحی در دامنه های کوه متوجه می‌شود که آن‌ها به دعوت حق لبیک گفته و به دیدار معشوق شتافته‌اند.

برادر شهید حیدری فر یادآور شد: با پیشروی در شیاکوه شهید مسعود آن تیربار را هدف قرار می‌دهد و همزمان با شلیک گلوله‌های تیربار به پیکر مطهرش به همراه شهیدحمید رضوانی به فیض توفیق و شهادت می‌رسند.

حیدری فر اظهار داشت: بعد از ۱۰ ماه و طی عملیات‌هایی منطقه شیاکوه آزاد می‌شود و با شناسایی پیکر مطهر شهید مسعود حیدری فر با همان کاپشن آبی‌رنگ توسط شکرالله بزرگی و گروه تفحص در ۲۰ آذر سال ۶۰ بر فراز قله‌های شیاکوه پیکرمقدس این شهید مسعود شناسایی و به زادگاهش آورده شد.

به گزارش مهر، شهید مسعود حیدری فر در اربعین سال ۱۳۶۰ مصادف با ۲۰ آذر ماه برای اعزام به جبهه با اصرار فراوان موافقت مسئولین امور را در سپاه فراهم کرد و در شب همان روز به جبهه اعزام شد که پس از رسیدن به جبهه در حملۀ عظیم مطلع الفجر در کربلای گیلان غرب و فتح ارتفاعات شیاکوه شرکت نمود که در ۲۵ آذر ۱۳۶۰ همراه با تعدادی از دلیرمردان رزمنده به دیار عشق شتافتند و به درجه رفیع شهادت با کوهی از حماسه نائل گشتند.

پیکر مطهر شهید مسعود حیدری فر پس از تقریباً ۱۰ ماه در تاریخ ۲۰ مردادماه سال ۱۳۶۱ به دست رزمندگان پیروزمند اسلام رسید و در تاریخ ۲۱ مرداد سال ۶۱ پیکر مطهر این عزیز شهید در مزار شهدای کرمانشاه به یاران شهیدش شتافت.