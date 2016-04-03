سیامک اطلسی بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بازیگران و دیگر عوامل سریال های تلویزیونی با مشکلاتی از جمله پرداخت نشدن به موقع دستمزدهایشان مواجه هستند، گفت: به تازگی در سریال «دور دست ها» به کارگردانی جواد ارشاد بازی کرده ام که بعد از تعطیلات نوروز از شبکه یک پخش می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا این روزها در تلویزیون کم کار شده است، توضیح داد: مهمترین مساله در این زمینه دعوت از هنرمندان برای کار است، اینکه تا چه اندازه این مساله صورت می گیرد خود از اهمیت بسیاری برخوردار است. علاوه بر آن زمانی هم که پیشنهاد کار به هنرمند می شود، هنرمند مجبور است تا مشکلات بسیاری را در آن پروژه تحمل کند.

این بازیگر تلویزیون بیان کرد: زمانی که یک بازیگر نزدیک به نیم قرن تجربه فعالیت در حوزه سینما و تلویزیون دارد باید یک کار مناسب به او پیشنهاد شود تا بتواند در آن بازی کند.

وی تاکید کرد: در بخش مالی نیز باید بگویم که هرچند تلویزیون برای سریال های خود از بازیگران بسیاری دعوت می کند، اما معمولا در زمینه مسائل مالی و پرداخت دستمزدها به خصوص قسط آخر دستمزدها همیشه با مشکل مواجه می شویم.

بازیگر سریال «پدرسالار» گفت: نمی دانم مشکل پرداخت قسط آخر تقصیر چه کسی است. این قسط یا پرداخت نمی شود و یا اگر پرداخت شود آنقدر دیر به دست هنرمند می رسد که دیگر ارزش چندانی ندارد. به عنوان مثال در یکی از سریال هایی که من بازی کردم قسط آخر آن تا مدت ها پرداخت نشد و در نهایت دستیار کارگردان به من زنگ زد و گفت یک پولی به دست ما رسیده است که اگر قبول کنید نصف باقی دستمزد خود را دریافت کنید پول پرداخت می شود اما اگر همین مقدار را هم نپذیرید، نمی توانیم دیگر پولی به شما بدهیم.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم این مشکل به این دلیل است که تلویزیون پول نمی دهد یا تهیه کننده پول گرفته است و پرداخت نمی کند و در هر حال این مساله باید هرچه سریعتر روشن شود.

اطلسی در پایان گفت: کسانی مانند من که سال ها در این کار باقی مانده اند عاشق حرفه بازیگری هستند. هرچند دیر به دیر کار می کنیم اما بهتر است در چنین شرایطی قسط های دستمزد عوامل را به موقع پرداخت کنند.