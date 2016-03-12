به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، سیدناصر فاطمی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) اظهار داشت: با مشارکت گسترده هیئات مذهبی شهرستان بوشهر مراسم عزاداری ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می شود.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر گفت: مراسم مذکور ساعت۱۰ و ۳۰ دقیقه روز یکشنبه از مقابل مسجد توحید تا مصلای نماز جمعه بوشهر همراه با سینه زنی، زنجیرزنی و دستجات عزاداری برگزار خواهد شد.

وی ضمن دعوت از عموم مردم ولایتمدار شهرستان بوشهر برای حضور در این مراسم اضافه کرد: در خاتمه این مراسم نماز جماعت ظهر و عصر به امامت آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اقامه می شود.

فاطمی تاکید کرد: همچنین بین دو نماز، زیارت حضرت فاطمه زهرا (س) توسط غلامرضا ابراهیمی، مداح اهل بیت عصمت و طهارت قرائت خواهد شد.