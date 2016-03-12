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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۲۱

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر اعلام کرد:

مسیر حرکت دسته‌های عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در بوشهر

مسیر حرکت دسته‌های عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در بوشهر

بوشهر - رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر از برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) در بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، سیدناصر فاطمی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) اظهار داشت: با مشارکت گسترده هیئات مذهبی شهرستان بوشهر مراسم عزاداری ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می شود.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر گفت: مراسم مذکور ساعت۱۰ و ۳۰ دقیقه روز یکشنبه از مقابل مسجد توحید تا مصلای نماز جمعه بوشهر همراه با سینه زنی، زنجیرزنی و دستجات عزاداری برگزار خواهد شد.

وی ضمن دعوت از عموم مردم ولایتمدار شهرستان بوشهر برای حضور در این مراسم اضافه کرد: در خاتمه این مراسم نماز جماعت ظهر و عصر به امامت آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اقامه می شود.

فاطمی تاکید کرد: همچنین بین دو نماز، زیارت حضرت فاطمه زهرا (س) توسط غلامرضا ابراهیمی، مداح اهل بیت عصمت و طهارت قرائت خواهد شد.

کد مطلب 3578756

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