به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر در روزهای گذشته از متقاضیان شرکت در برنامههای این رویداد سینمایی دعوت کرد که با ثبتنام در سایت جشنواره امکان استفاده از برنامهها را داشته باشند.
و اما برنامههای قابل دسترس سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر برای استفاده علاقهمندان و مخاطبان شامل «تماشای فیلم ایرانی»، «تماشای فیلم خارجی»، «ورکشاپها»، «بخش علمی آموزشی»، «بازار فیلم»، «مراسم افتتاحیه و اختتامیه» و «سایر مراسم» است.
همچنین علاقهمندان میتوانند در فرم ثبتنام در نظر گرفته شده برای استفاده از برنامههای مختلف سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر اعلام کنند که به چه نوع فیلمهایی علاقهمند هستند و مایل به حضور در برنامههای چند روز از جشنواره جهانی فیلم فجر هستند.
اطلاعات افراد پس از ثبتنام در سایت ثبت میشود که این اطلاعات توسط مسئولان مورد بررسی قرار میگیرد تا پس از بررسی، با آنها تماس گرفته شود.
از اطلاعات مورد نیاز شغل افراد است که در این بخش دانشجو، مدرس، محقق، هنرمند، سینماگر، عضو خانه سینما و سایر در نظر گرفته شده است.
سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر اول تا ششم اردیبهشت ماه ۹۵ با دبیری رضا میرکریمی در پردیس سینمایی چارسو برگزار میشود.
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