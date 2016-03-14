ظریف با نخست وزیر «زلاندنو» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با «جان کی» نخست وزیر زلاندنو دیدار و در خصوص گسترش همکاری های دو کشور گفتگو کرد.

ظریف در این ملاقات با اشاره به ملاقات‌های خود با وزرای خارجه و بازرگانی و اعضای «شورای بازرگانی خاورمیانه» زلاندنو، زمینه‌های روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور را برشمرد و بر ضرورت افزایش همکاری ها در مرحله پسابرجام تاکید و همچنین توضیحاتی در خصوص تحولات سوریه و عراق و مسائل منطقه‌ای ارائه کرد.

نخست وزیر زلاندنو نیز با ابراز خشنودی از رفع تحریم‌ها علیه ایران، اعلام کرد از گسترش روابط دو کشور حمایت و دستورات لازم برای رفع برخی مشکلات فراروی روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را صادر خواهد کرد.