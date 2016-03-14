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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۵۸

باهدف افزایش همکاری‌ها در مرحله پسابرجام؛

ظریف با نخست وزیر «زلاندنو» دیدار کرد

ظریف با نخست وزیر «زلاندنو» دیدار کرد

وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به ملاقات‌های خود با وزرای خارجه و بازرگانی و اعضای «شورای بازرگانی خاورمیانه» زلاندنو بر ضرورت افزایش همکاری‌ها در مرحله پسابرجام تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با «جان کی» نخست وزیر زلاندنو دیدار و در خصوص گسترش همکاری های دو کشور گفتگو کرد.

ظریف در این ملاقات با اشاره به ملاقات‌های خود با وزرای خارجه و بازرگانی و اعضای «شورای بازرگانی خاورمیانه» زلاندنو، زمینه‌های روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور را برشمرد و بر ضرورت افزایش همکاری ها در مرحله پسابرجام تاکید و همچنین توضیحاتی در خصوص تحولات سوریه و عراق و مسائل منطقه‌ای ارائه کرد.

نخست وزیر زلاندنو نیز با ابراز خشنودی از رفع تحریم‌ها علیه ایران، اعلام کرد از گسترش روابط دو کشور حمایت و دستورات لازم برای رفع برخی مشکلات فراروی روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را صادر خواهد کرد.

کد مطلب 3579773

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