زمان طلایی بازگشت وجه کلاهبرداری شده یک ساعت پس از برداشت است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور صبح پنجشنبه در نشست خبری تشریح عملکرد ۶ ماهه پلیس فتا استان اصفهان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب و تبریک هفته دفاع مقدس و هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و امکانات موجود، دین خود را به خون شهدا ادا کنیم و در مسیر تأمین امنیت شهروندان گام برداریم.

وی با اشاره به گسترش روزافزون جرایم سایبری افزود: هرچه به جلو حرکت می‌کنیم، ابعاد سایبری جرایم افزایش می‌یابد و شیوه‌های ارتکاب جرم در فضای مجازی پیچیده‌تر می‌شود. فضای سایبری محیطی فنی، پیچیده و به‌روز است و ممکن است شیوه‌های مجرمانه امروز با فردا تفاوت قابل‌توجهی داشته باشد؛ ازاین‌رو ارتقای مستمر آگاهی شهروندان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در پیشگیری از جرایم سایبری تصریح کرد: افزایش آگاهی عمومی بدون همدلی، همکاری و تلاش رسانه‌ها در سطوح مختلف، به‌ویژه رسانه‌های فعال در فضای مجازی، محقق نخواهد شد. انتظار داریم رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی مستمر درباره شگردهای جدید مجرمان سایبری، پلیس را در پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش آسیب‌های اجتماعی همراهی کنند.

وقوع جرایم سایبری در اصفهان ۲۶ درصد کاهش یافت

طاهرپور با تشریح عملکرد ۶ ماهه پلیس فتا استان اصفهان گفت: با وجود شرایط جنگی و پیچیدگی‌های ناشی از آن، با تلاش شبانه‌روزی همکاران و تدابیر فرماندهی انتظامی استان، موفق شدیم وقوع جرایم سایبری را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۶ درصد کاهش دهیم.

وی ابراز امیدواری کرد که با استمرار اقدامات پیشگیرانه، آموزشی و عملیاتی پلیس و افزایش مشارکت شهروندان، روند کاهشی جرایم سایبری در استان ادامه یابد.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان درباره میزان کشف جرایم نیز اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال، ۹۶ درصد از پرونده‌های جاری جرایم سایبری کشف شده و معادل ۱۰ درصد پرونده‌های جاری نیز از پرونده‌های معوقه کشف شده است که مجموع عملکرد کشف را به ۱۰۶ درصد رسانده است.

وی افزود: میزان کشف جرایم سایبری در استان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته که حاصل اقدامات تخصصی و پیگیری مستمر پرونده‌ها از سوی کارشناسان پلیس فتاست.

کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز بیشترین سهم جرایم را دارند

طاهرپور با اشاره به فراوانی جرایم سایبری در استان اصفهان گفت: کلاهبرداری اینترنتی با سهم ۳۹ درصدی در صدر جرایم سایبری استان قرار دارد و برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب شهروندان نیز با سهم ۳۶ درصدی، دومین جرم پرتکرار در این حوزه است.

وی ادامه داد: دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و حساب‌های کاربران با پنج درصد، هتک حیثیت و نشر اکاذیب با چهار درصد و مزاحمت‌های اینترنتی با دو درصد، دیگر جرایم پرتکرار سایبری در استان اصفهان هستند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با بیان اینکه مجرمان سایبری به‌صورت مستمر شگردهای خود را متناسب با رویدادهای اجتماعی و اقتصادی تغییر می‌دهند، افزود: شناخت شیوه‌های جدید کلاهبرداری و اطلاع‌رسانی سریع درباره آنها از مهم‌ترین اولویت‌های پلیس فتاست.

فایل‌های آلوده با عنوان کارت عروسی و ابلاغیه قضایی برای شهروندان ارسال می‌شود

طاهرپور درباره جدیدترین شیوه‌های فیشینگ و برداشت اینترنتی غیرمجاز اظهار کرد: یکی از شگردهای رایج مجرمان، ارسال فایل‌های حاوی بدافزار با عناوین فریبنده از جمله کارت عروسی، آلبوم عکس یادگاری، استخدام در شرکت‌ها، شکوائیه، قطع یارانه و برنده شدن در مسابقات و قرعه‌کشی‌هاست.

وی افزود: مجرمان با استفاده از این عناوین تلاش می‌کنند اعتماد کاربران را جلب کرده و آنان را به باز کردن لینک‌ها یا نصب فایل‌های آلوده ترغیب کنند. در صورت نصب بدافزار، امکان دسترسی غیرمجاز به اطلاعات بانکی و شخصی شهروندان فراهم می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان هشدار داد: برخی مجرمان در شگردهای جدید، فایل‌های آلوده را در قالب تصاویر یا فایل‌های پی‌دی‌اف ارسال می‌کنند و با استفاده از تکنیک‌های پنهان‌کاری، کاربران را فریب می‌دهند.

وی ادامه داد: دسترسی مجرمان به اطلاعات خصوصی، تصاویر شخصی و گالری تلفن همراه می‌تواند پیامدهای بسیار نگران‌کننده‌ای برای شهروندان به همراه داشته باشد؛ بنابراین کاربران نباید فایل‌ها و لینک‌های ناشناس یا مشکوک را باز کنند.

طاهرپور با بیان اینکه به گفته وی حدود ۹۰ درصد لینک‌های مشکوک ارسالی با اهداف کلاهبرداری همراه هستند، تأکید کرد: شهروندان باید از باز کردن لینک‌های ناشناس خودداری کرده و پیام‌های مشکوک را حذف کنند.

کلاهبرداران از فروش بلیت کنسرت و مسابقات فوتبال سوءاستفاده می‌کنند

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با اشاره به افزایش تنوع شیوه‌های کلاهبرداری اینترنتی گفت: مجرمان سایبری با توجه به رویدادهای روز، مناسبت‌ها و نیازهای شهروندان برنامه‌ریزی می‌کنند و از هر فرصتی برای فریب کاربران بهره می‌برند.

وی افزود: فروش جعلی انواع کالا در سایت‌های آگهی‌پذیر و دریافت بیعانه، فروش بلیت کنسرت، تبلیغات کار در منزل و فروش بلیت مسابقات ورزشی از جمله شگردهای پرتکرار کلاهبرداری اینترنتی است.

طاهرپور تصریح کرد: در جریان فروش بلیت مسابقه فوتبال استقلال و پرسپولیس و همچنین کنسرت اخیر، موارد متعددی از کلاهبرداری اینترنتی مشاهده شد که نشان می‌دهد مجرمان از استقبال شهروندان از رویدادهای پرطرفدار سوءاستفاده می‌کنند.

وی با اشاره به تبلیغات جعلی دریافت تسهیلات بانکی و استفاده از رسیدسازهای جعلی گفت: کلاهبرداری با وعده پرداخت وام بانکی و ارائه رسیدهای جعلی انتقال وجه نیز از دیگر شیوه‌هایی است که شهروندان و صاحبان کسب‌وکار باید نسبت به آن هوشیار باشند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان همچنین درباره کلاهبرداری با استفاده از خدمات اعتباری خرید اینترنتی هشدار داد و افزود: سوءاستفاده از خدمات اسنپ‌پی و دیجی‌پی افزایش یافته و لازم است آموزش‌های عمومی درباره نحوه استفاده ایمن از این خدمات گسترش یابد.

وی ادامه داد: تبلیغات مربوط به خرید مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت نیز از دیگر شیوه‌های کلاهبرداری در فضای مجازی است و شهروندان نباید به چنین آگهی‌هایی اعتماد کنند.

هک حساب‌های شاد و پیام‌رسان‌ها به ابزاری برای کلاهبرداری تبدیل شده است

طاهرپور با اشاره به ضرورت افزایش سواد سایبری دانش‌آموزان و خانواده‌ها اظهار کرد: سوءاستفاده از حساب‌های کاربری در شبکه شاد، گروه‌های اولیا و مربیان و پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام از دیگر موضوعاتی است که پلیس فتا در حوزه آموزش و پیشگیری مورد توجه قرار داده است.

وی افزود: مجرمان ممکن است با دسترسی به حساب کاربری افراد، از هویت آنان برای ارسال پیام‌های جعلی، درخواست وجه یا انتشار لینک‌های آلوده استفاده کنند؛ بنابراین شهروندان باید نسبت به پیام‌های غیرمعمولی که حتی از حساب آشنایان دریافت می‌کنند، حساس باشند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان تأکید کرد: اطلاع‌رسانی مستمر درباره این شگردها می‌تواند از گرفتار شدن تعداد بیشتری از شهروندان در دام مجرمان جلوگیری کند.

باند کلاهبرداری از فروشندگان طلا در اصفهان منهدم شد

طاهرپور با تشریح یکی از پرونده‌های اخیر پلیس فتا استان اصفهان گفت: به‌تازگی باندی شناسایی و منهدم شد که اعضای آن با سوءاستفاده از حساب‌های بانکی و وجوه حاصل از فیشینگ، اقدام به خرید طلا از شهروندان می‌کردند.

وی درباره شیوه فعالیت این باند اظهار کرد: مجرمان ابتدا شهروندانی را که طلای خود را برای فروش آگهی کرده بودند، شناسایی می‌کردند و سپس با استفاده از وجوه برداشت‌شده از حساب قربانیان فیشینگ، مبلغ معامله را به حساب فروشنده طلا انتقال می‌دادند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان ادامه داد: فروشنده پس از مشاهده واریز وجه، طلا را تحویل می‌داد، اما پس از شناسایی منشأ مجرمانه پول و پیگیری برداشت غیرمجاز، حساب بانکی وی مسدود می‌شد.

وی با تأکید بر ضرورت احراز هویت خریداران و فروشندگان در معاملات اینترنتی افزود: شهروندان باید در معاملات، به‌ویژه معاملات طلا و کالاهای گران‌قیمت، هویت طرف مقابل و اصالت تراکنش‌های بانکی را بررسی کنند تا گرفتار چنین پرونده‌هایی نشوند.

طاهرپور همچنین توصیه کرد: شهروندان برای خرید اینترنتی از فروشگاه‌های معتبر داخلی دارای نماد اعتماد الکترونیکی استفاده کنند و پیش از پرداخت وجه، هویت فروشنده و اعتبار درگاه پرداخت را مورد بررسی قرار دهند.

وی افزود: خرید از سکوهای خارجی ناشناس و فروشگاه‌هایی که هویت مشخصی ندارند، می‌تواند خطر کلاهبرداری را افزایش دهد و استفاده از بسترهای معتبر داخلی و درگاه‌های پرداخت امن در کاهش این خطر مؤثر است.

بیش از هزار متهم جرایم فیشینگ و کلاهبرداری دستگیر شدند

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با اشاره به اقدامات عملیاتی این پلیس در نیمه نخست امسال گفت: در حوزه جرایم فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی، ۷۰۳ متهم مرد و ۳۴۴ متهم زن شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در مجموع هزار و ۴۷ متهم در این حوزه دستگیر شده‌اند و اقدامات تخصصی برای شناسایی شبکه‌ها و باندهای سازمان‌یافته کلاهبرداری اینترنتی ادامه دارد.

طاهرپور با تأکید بر اهمیت همکاری شهروندان با پلیس اظهار کرد: گزارش به‌موقع جرایم و ارائه اطلاعات دقیق درباره تراکنش‌های مشکوک می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی مجرمان و جلوگیری از انتقال وجوه کلاهبرداری‌شده داشته باشد.

۳۸۳ میلیارد تومان از وجوه کلاهبرداری‌شده مسدود شد

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با تشریح عملکرد مرکز فوریت‌های پلیس سایبری گفت: این مرکز به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند و شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با جرایم اینترنتی، به‌ویژه برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.

وی افزود: در ۶ ماهه نخست امسال، ۵۰ هزار و ۳۲۶ تماس با پلیس فتا استان اصفهان برقرار شده و کارشناسان این پلیس به درخواست‌ها و گزارش‌های شهروندان رسیدگی کرده‌اند.

طاهرپور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با کلاهبرداری‌های مالی تصریح کرد: در این مدت، ۹ هزار و ۶۷۱ حساب مرتبط با کلاهبرداری مسدود شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون ۳۸۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان از وجوه کلاهبرداری‌شده شهروندان شناسایی، مسدود و حفظ شده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۱۰ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان بود.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با تأکید بر اینکه سرعت اطلاع‌رسانی شهروندان در جلوگیری از انتقال وجوه اهمیت فراوانی دارد، افزود: تماس فوری با مرکز فوریت‌های سایبری می‌تواند امکان شناسایی حساب‌های مقصد و مسدودسازی وجوه را افزایش دهد.

بازدید از کسب‌وکارهای اینترنتی ۲۰ درصد افزایش یافت

طاهرپور با اشاره به اقدامات نظارتی پلیس فتا در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال، بازدید از کسب‌وکارهای اینترنتی استان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در حوزه شناسایی فعالان رمزارز نیز شاهد افزایش ۲۵ درصدی اقدامات پلیس فتا بوده‌ایم.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با بیان اینکه تنظیم‌گری و ارتقای امنیت سایبری کسب‌وکارهای خصوصی از وظایف این پلیس است، تصریح کرد: اقدامات نظارتی و تخصصی در این حوزه با هدف شناسایی تهدیدات، کاهش آسیب‌پذیری‌ها و افزایش امنیت فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: میزان شناسایی و احصای آسیب‌پذیری‌های سایبری نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته است و با توجه به افزایش قابلیت‌ها و شیوه‌های نفوذ مجرمان، ارتقای مستمر امنیت سامانه‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال ضرورت دارد.

فعالیت کلاهبرداران در زمینه فروش سؤالات کنکور ۵۰۰ درصد افزایش یافت

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با هشدار درباره تبلیغات جعلی فروش سؤالات کنکور گفت: فعالیت کلاهبرداران در زمینه فروش سؤالات کنکور نسبت به سال گذشته ۵۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: مجرمان با سوءاستفاده از نگرانی داوطلبان و خانواده‌ها، تبلیغاتی با عنوان فروش سؤالات کنکور منتشر می‌کنند و با وعده دسترسی به سؤالات، اقدام به دریافت وجه از متقاضیان می‌کنند.

طاهرپور با تأکید بر ضرورت آگاه‌سازی دانش‌آموزان و خانواده‌ها اظهار کرد: اعتماد به این تبلیغات می‌تواند علاوه بر خسارت مالی، زمینه دسترسی مجرمان به اطلاعات شخصی و بانکی افراد را فراهم کند.

فعالیت‌های آموزشی پلیس فتا در رسانه‌ها ۷۴ درصد افزایش یافت

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با تشریح اقدامات پیشگیرانه و آموزشی این پلیس گفت: در حوزه پیشگیری اجتماعی، میزان آگاهی‌بخشی از طریق آموزش‌های همگانی نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: آموزش‌های همگانی در فضای مجازی چهار درصد و تولید محتوای آموزشی نیز چهار درصد افزایش داشته است.

طاهرپور ادامه داد: فعالیت‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی پلیس فتا در رسانه‌های رادیویی و تلویزیونی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۴ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به فعالیت کانال اطلاع‌رسانی پلیس فتا استان اصفهان در پیام‌رسان ایتا گفت: شهروندان می‌توانند با جست‌وجوی عنوان خبرگزاری پلیس فتای اصفهان در این پیام‌رسان، عضو کانال شده و از تازه‌ترین هشدارها، اخبار و آموزش‌های مرتبط با امنیت سایبری بهره‌مند شوند.

پویش خرید امن و کارگاه فانوس دیجیتال در مهرماه برگزار می‌شود

طاهرپور با اشاره به برنامه‌های آموزشی پلیس فتا در هفته فراجا اظهار کرد: این پلیس در طول سال پویش‌های متعددی را با هدف ارتقای سواد سایبری و پیشگیری از جرایم اینترنتی برگزار می‌کند و در هفته فراجا نیز دو برنامه ویژه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: پویش خرید امن از ۱۰ تا ۲۰ مهرماه برگزار می‌شود که در قالب آن، مسابقه کتاب‌خوانی با محوریت خرید ایمن در فضای مجازی پیش‌بینی شده است.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان ادامه داد: کارگاه آموزشی فانوس دیجیتال نیز ویژه دانش‌آموزان برگزار خواهد شد تا این گروه سنی با تهدیدات فضای مجازی، شیوه‌های کلاهبرداری و اصول حفاظت از اطلاعات شخصی آشنا شوند.

وی تأکید کرد: آموزش دانش‌آموزان و خانواده‌ها یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش آسیب‌های فضای مجازی است و لازم است آگاهی‌بخشی در این زمینه به‌صورت مستمر دنبال شود.

هوش مصنوعی تشخیص هویت واقعی افراد در فضای مجازی را دشوار کرده است

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با اشاره به گسترش فناوری‌های نوین و استفاده مجرمان از هوش مصنوعی گفت: شهروندان باید بدانند که هویت افراد در فضای مجازی همواره قابل اعتماد نیست و هر شخص می‌تواند با جعل هویت، خود را فرد دیگری معرفی کند.

وی افزود: پیشرفت هوش مصنوعی موجب شده است تصاویر بسیار واقعی تولید شود و تشخیص تصاویر جعلی از واقعی برای کاربران دشوارتر شود؛ بنابراین شهروندان نباید صرفاً بر اساس تصویر، صدا یا اطلاعات ظاهری افراد در فضای مجازی به آنان اعتماد کنند.

طاهرپور با تأکید بر ضرورت احراز هویت در ارتباطات و معاملات اینترنتی اظهار کرد: افزایش آگاهی عمومی درباره قابلیت‌های هوش مصنوعی و شیوه‌های سوءاستفاده از آن می‌تواند از وقوع بسیاری از کلاهبرداری‌ها جلوگیری کند.

وی همچنین با اشاره به رصد مستمر سایت‌های غیرقانونی گفت: سایت‌هایی که در حوزه فروش غیرقانونی داروهای بیماران خاص، خریدوفروش اسلحه و سایر فعالیت‌های مجرمانه فعالیت می‌کنند، به‌صورت مستمر از سوی پلیس فتا رصد می‌شوند.

تماس با پلیس فتا در یک ساعت نخست، احتمال حفظ وجوه را افزایش می‌دهد

رئیس پلیس فتا استان اصفهان در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره فرایند بازگشت وجوه شهروندانی که قربانی کلاهبرداری اینترنتی شده‌اند، اظهار کرد: مرکز فوریت‌های پلیس سایبری در پرونده‌های فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی نقش بسیار مهمی دارد و اگر شهروندان در کمتر از یک ساعت پس از وقوع جرم با این مرکز تماس بگیرند، ضریب موفقیت پلیس در شناسایی و مسدودسازی وجوه افزایش می‌یابد.

وی افزود: هرچه فاصله زمانی میان وقوع کلاهبرداری و اعلام آن به پلیس بیشتر شود، به دلیل افزایش تعداد تراکنش‌ها و انتقال وجوه میان حساب‌های مختلف، ردیابی پول دشوارتر خواهد شد.

طاهرپور با تشریح مراحل بازگشت وجوه کلاهبرداری‌شده گفت: پلیس فتا پس از دریافت گزارش و شناسایی تراکنش‌های مرتبط، برای مسدودسازی و حفظ وجوه اقدام می‌کند، اما اختیار بازگرداندن مستقیم پول به حساب مالباختگان را بدون دستور قضایی ندارد.

وی تصریح کرد: بازگشت وجه پس از طی مراحل قانونی و صدور دستور از سوی مرجع قضایی انجام می‌شود و شهروندان باید میان مسدودسازی وجوه و استرداد نهایی آن تفاوت قائل شوند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با اشاره به پیچیدگی برخی پرونده‌های مالی اظهار کرد: در مواردی مجرمان از حساب‌های واسط برای انتقال وجوه استفاده می‌کنند و ممکن است در یک پرونده، وجوه حاصل از کلاهبرداری از ۱۰ نفر از طریق حساب‌های مختلف جابه‌جا شده باشد که این موضوع فرایند ردیابی و تعیین تکلیف وجوه را پیچیده‌تر می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در استفاده از شبکه‌های اجتماعی افزود: سکوهای خارجی نیز به بستری برای تبلیغات مجرمانه و کلاهبرداری تبدیل شده‌اند و توصیه می‌شود شهروندان برای انجام معاملات و دریافت خدمات اینترنتی، ترجیحاً از سکوهای معتبر ایرانی استفاده کنند.

طاهرپور خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اقدام شهروندان هنگام مواجهه با برداشت غیرمجاز یا کلاهبرداری اینترنتی، تماس فوری با شماره ۰۹۶۳۸۰ است تا پلیس بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای ردیابی تراکنش‌ها و جلوگیری از انتقال بیشتر وجوه اقدام کند.