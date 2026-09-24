هشدار نارنجی هواشناسی؛ طوفان گردوخاک در شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز در این مدت شاهد وزش باد شدید تا بسیار شدید، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات طوفان گردوخاک خواهند بود.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: در محورهای زاهدان–زابل و زابل–نهبندان نیز به دلیل خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی پیشبینی میشود و احتمال اختلال در تردد وجود دارد.
افزایش غلظت غبار در مرکز و شرق استان
وی ادامه داد: در زاهدان و مناطق مرکزی و شرقی استان نیز در برخی ساعات افزایش غلظت غبار، وزش باد نسبتاً شدید و وقوع گردوخاک دور از انتظار نیست.
حیدری با اشاره به مخاطرات این سامانه جوی، از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و قوانین رانندگی، نکات ایمنی را جدی بگیرند.
وی همچنین بر ضرورت استحکامبخشی گلخانهها، سقفهای موقت و سازههای تبلیغاتی تأکید کرد و خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی به بخش کشاورزی شد.
نظر شما