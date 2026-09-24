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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

هشدار نارنجی هواشناسی؛ طوفان گردوخاک در شمال سیستان و بلوچستان

هشدار نارنجی هواشناسی؛ طوفان گردوخاک در شمال سیستان و بلوچستان

زاهدان- مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از تشدید وزش بادهای ۱۲۰ روزه و احتمال وقوع طوفان گردوخاک در شمال استان از اوایل وقت شنبه تا بعدازظهر یکشنبه، چهارم تا پنجم مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز در این مدت شاهد وزش باد شدید تا بسیار شدید، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات طوفان گردوخاک خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: در محورهای زاهدان–زابل و زابل–نهبندان نیز به دلیل خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی پیش‌بینی می‌شود و احتمال اختلال در تردد وجود دارد.

افزایش غلظت غبار در مرکز و شرق استان

وی ادامه داد: در زاهدان و مناطق مرکزی و شرقی استان نیز در برخی ساعات افزایش غلظت غبار، وزش باد نسبتاً شدید و وقوع گردوخاک دور از انتظار نیست.

حیدری با اشاره به مخاطرات این سامانه جوی، از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و قوانین رانندگی، نکات ایمنی را جدی بگیرند.

وی همچنین بر ضرورت استحکام‌بخشی گلخانه‌ها، سقف‌های موقت و سازه‌های تبلیغاتی تأکید کرد و خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی به بخش کشاورزی شد.

کد مطلب 6957272

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