به گزارش خبرنگار مهر، چند خواننده موسیقی کشورمان در سبک های مختلف در نیمه تعطیلات نوروزی سال ۹۵ در قالب جشنواره های نوروزی میزبان علاقه مندان و مسافران نوروزی خواهد بود.

براساس تازه ترین برنامه ریزی های انجام گرفته گروه «گیل و آمارد» به سرپرستی ناصر وحدتی ساعت ۲۱ روزهای نهم، دهم و یازدهم فروردین ماه در تالار «وارش» مجتمع خاتم الانبیای رشت با بلیت های ۲۵ هزار تومانی، ۳۵ هزار تومانی و ۴۵ هزار تومانی کنسرت خود را برگزار می کند.

محمد علیزاده خواننده موسیقی پاپ ساعت های ۱۸ و ۲۱ روز شنبه هشتم فروردین ماه با بلیت های ۴۰ هزار تومانی، ۴۵ هزار تومانی، ۵۰ هزار تومانی، ۶۵ هزار تومانی،۷۰ هزار تومانی، ۷۵ هزار تومانی، ۸۰ هزار تومانی، ۸۵ هزار تومانی و ۹۰ هزار تومانی در مرکز همایش ها و نمایشگاه های بین المللی شهرستان انزلی میزبان علاقه مندان خواهد بود.

این خواننده ساعت یک بامداد چهارشنبه ۲۶ اسفند کنسرت خود را در تالار شهر جزیره کیش با بلیت های ۴۵ هزار تومانی، ۶۵ هزار تومانی، ۸۰ هزار تومانی و ۹۰ هزار تومانی برگزار می کند.

ساعت ۲۱ روز دوشنبه نهم فروردین ماه هم علی عبدالمالکی کنسرت خود را در مرکز همایش ها و نمایشگاه های بین المللی شهرستان انزلی برگزار می کند. بلیت این کنسرت نیز با قیمت های ۴۰ هزار تومان، ۴۵ هزار تومان، ۵۰ هزار تومان، ۶۵ هزار تومان،۷۰ هزار تومان، ۷۵ هزار تومان، ۸۰ هزار تومان، ۸۵ هزار تومان و ۹۰ هزار تومان به فروش می رسد.