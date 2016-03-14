دکتر سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آیین نامه ای که ما در وزارت بهداشت به صورت مشترک با وزارت علوم پیشنهاد داده ایم در شورای عالی انقلاب فرهنگی مراحل نهایی خود را طی می کند.

وی با اشاره به پیشنهاد وزارت بهداشت برای آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی افزود: ما در وزارت بهداشت پیشنهادهایی برای ارتقاء اعضای هیات علمی به صورت اختصاصی ارائه داده ایم. به این ترتیب برای استادی که جنبه های برجسته شاگرد پروری دارد و در واقع فعالیت های کاملا برجسته آموزشی دارد امتیاز برجسته ای در نظر گرفته ایم.

حسینی اظهار داشت: افرادی که در آموزش بالینی، در راندهای بخش های بیمارستانی، در اتاق عمل، در ارتباط با دانشجو و در آموزش های سرپایی بسیار برجسته هستند امتیازهایی را دریافت می کنند تا ارتقای آنها تسهیل شود.

وی افزود: با توجه به اینکه حوزه های آموزش نظری و عملی همواره در تمام آیین نامه ها وجود داشته است ما بخش هایی که از نظر آموزش پزشکی اهمیت داشته را در این آیین نامه پیشنهاد کرده ایم.

رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت گفت: نکته دیگری که در این آیین نامه پیشنهاد داده ایم حضور استاد در بالین، آموزش و بیمارستان است که آن را به عنوان شروط مهم برای ارتقای یک استاد پیش بینی کرده ایم.

وی یادآور شد: در واقع در آیین نامه ارتقاء به لحاظ کمیت آموزش و هم به لحاظ کیفیت آموزش در عرصه های مختلف آموزش علوم پزشکی و بیمارستان های آموزشی امتیازها را مشخص تر کرده ایم و به طور واضح به این فعالیت ها نمره داده ایم.

حسینی خاطرنشان کرد: ما در این آیین نامه پیش بینی کرده ایم که استادانی که در عرصه آموزش سرآمد هستند و استادان زحمتکشی برای آموزش دانشجویان هستند بتوانند راحت تر ارتقاء پیدا کنند و حتی اگر مقاله چندان بالایی در پژوهش نداشتند به دلیل فعالیت های آموزشی خود و برجسته بودن بتوانند ارتقاء بگیرند.

وی گفت: حتی استادانی که در تولید دارو، تولید تجهیزات پزشکی، کار برجسته پژوهشی داشته باشند با سرعت بیشتری ارتقاء پیدا می کنند.

رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت تاکید کرد: استادانی که جزء دانشمندان برتر قرار بگیرند نیز با سرعت و شتاب بیشتر و در زمان کوتاه تری ارتقاء پیدا می کنند.

وی اظهار داشت: به هر حال این موارد پیشنهادهای وزارت بهداشت برای آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی است. البته موافقت اجمالی شکل گرفته است اما تا مراحل نهایی پایان نیابد و ابلاغ نشود نمی توان نظر قطعی در این باره داد.

حسینی یادآور شد: جهت گیری هایی که ما در آیین نامه ارتقای هیات علمی در نظر گرفته ایم به شیوه ای است که سعی کرده ایم که همه جوانب را برای استادان در نظر بگیریم.