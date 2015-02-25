تخریب اراضی کشاورزی امنیت غذایی را بشدت تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر چهارشنبه در همایشی با عنوان "اراضی کشاورزی را قدر بدانیم"که با حضور بخشداران، دهیاران و شهرداران استان در سالن جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهارداشت: باید باجدیت در فکر این باشیم که چه کنیم تا از اراضی موجود کشاورزی صیانت شده و از تخریب آن جلوگیری شود.

وی افزود: نباید اجازه دهیم تا کارآیی دشت قزوین به بهانه توسعه صنعت، ساخت و ساز و توسعه شهری و روستایی دچار تخریب شده و نابود شود.

این مسئول یادآورشد:اگر عده ای در تاریکی کمر همت به نابودی اراضی کشاورزی بسته اند باید بپذیریم که ما مسئولان هم گاهی با غفلت و بی توجهی و سهل انگاری مانند نورافکن آنها عمل کرده و راه را برای تخلف آنها هموار کرده ایم.

استاندار قزوین یادآورشد: در تغییر کاربری اراضی کشاورزی همه مسئول و مقصریم و باید با جدیت جلوی گسترش آن را بگیریم زیرا دیگر زمینی نداریم تا جایگزین کرده و محصول تولید کنیم.

وی بیان کرد: توسعه بایداز پائین به بالا صورت گیرد نه بالعکس به همین دلیل روستاهای ما که زیستگاه و مرکز تولید است بویژه روستاهایی که در مجاورت شهرها قرار دارند سند توسعه ندارند که این موضوع باید جدی گرفته شود.

استاندار تصریح کرد: هرگونه تغییر کاربری به بهانه ایجاد بنا و سایر اقدامات که منجر به از بین رفتن اراضی کشاورزی شده و بدون مجوز صورت گیرد، جرم است و جهاد کشاورزی باید با آن برخورد کنند.

استاندار قزوین اظهارداشت: اجرای طرح های بخش کشاورزی مانند احداث دامداری، مرغداری، پرورش ماهی، احداث گلخانه دراراضی زراعی و باغی با محور بهینه کردن تولیدات کشاورزی اگر با نگاه کارشناسی و مجوز سازمان جهاد کشاورزی صورت گیرد مانعی ندارد.

روزبه در ادامه گفت: در شرایطی که حدود ۱۷ شهرک صنعتی دراستان احداث شده دیگر منطقی نیست که به بهانه ساخت ناحیه یا واحد صنعتی دوباره زمین های کشاورزی خود را نابود کنیم و در این راستا باید از فعالیت تعاونی های مسکن که اکثرا دولتی است نیز جلوگیری شود.

وی بیان کرد: این که شتاب زده می خواهیم با توسعه شهرهای خود مانند تهران شویم و یا با افتخار درصددیم به اصفهان، شیراز و تبریزی دیگر بدل شویم منطقی نیست و نباید دنبال کلان شهر شدن باشیم.

استاندار یادآورشد: با مدیریت فعال می توان جلوی تخریب بیشتر را گرفت و زمینهای درجه یک کشاورزی را که بهترین بستر تولید غذای مردم است را حفظ کرد اما این کار با انفعالی عمل کردن ممکن نمی شود.

توسعه آبیاری تحت فشار ضرورتی جدی است

روزبه به کمبود منابع آبی در استان اشاره کرد و اظهارداشت: ۵۰ سال است که مشکل آب داریم و هنوز بیش از ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می شود اما کمترین اراضی ما زیر پوشش آبیاری مدرن قرار گرفته در حالی که کشورهای همسایه ما با کمترین بارندگی بیشترین تولید کشاورزی را دارند که نشان می دهد از ما جلوترند.

استاندار بیان کرد: خودمان مشکلات کشاورزی را ایجاد کرده ایم و دنبال مقصر می گردیم لذا امیدواریم با عزمی جدی و قاطع برای صیانت ازسرمایه های ارزشمند خود همت کنیم تا اینده فرزندانمان نابود نشود.

در پایان این نشست، تفاهم نامه سازمان امور اراضی کشور با استانداری قزوین به عنوان پایلوت طرح تهیه نقشه های کاداستر اراضی کشاورزی در کشور به امضای قباد افشار و مرتضی روزبه رسید.