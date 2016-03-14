واکنش معاون نمایشگاه کتاب به یک ابهام/ بازگشت به مصلی مطرح نیست

امیرمسعود شهرام‌نیا قائم مقام و معاون اجرایی بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر و در توضیح ابهام به وجود آمده ناشی از صدور اطلاعیه‌ای در روز جاری از سوی مصلای امام خمینی (ره) تهران که در آن از «اعلام آمادگی کامل» این مجموعه برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران سخن رفته است (اینجا)، گفت: از جانب ما به عنوان مسئولان نمایشگاه کتاب، هیچگونه بحثی در خصوص بازگشت به مصلی مطرح نبوده و این اطلاعیه، صرفاً اظهار لُطف دوستان مصلی را نشان می‌دهد.

وی افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و اینکه مجموعه مصلی، سال‌ها میزبان این نمایشگاه بوده، به هر حال اظهار آمادگی کرده‌اند تا چنانچه احیاناً مشکلی در کار برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب به وجود آمد، دوباره این رویداد در این مکان (مصلی) برگزار شود. اما از این طرف یعنی از جانب ما، هیچگونه بحثی در این رابطه مطرح نیست و ما آنقدر نگرانی یا دغدغه‌ خاطر نداریم که دوباره احساس کنیم نیاز به جابجایی نمایشگاه وجود دارد.

قائم مقام و معاون اجرایی بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اضافه کرد: خوشبختانه تا این لحظه مشکل خاصی که باعث شود ما از تصمیم خودمان در برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب برگردیم، وجود ندارد و فعلاً غیر از شهر آفتاب، هیچ گزینه دیگری روی میز ما نیست و در مورد شهر آفتاب، با قوت در حال پیشرفت هستیم و خوشبختانه تقریباً سرعت پیشرفت امور هم نشان می‌دهد که دغدغه خاطر جدی در این رابطه وجود ندارد.