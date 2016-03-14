به گزارش خبرنگار مهر، رسول محققیان ظهر دوشنبه در نشستی با خبرنگاران كه در محل پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان برگزار شد با اشاره به اینكه پروژه بزرگ نمایشگاهی اصفهان پروژه‌ای ملی است و با تعامل بین مسئولان استانی و ملی كلید خورده است، اظهار داشت: این پروژه با دستور شهردار اصفهان كه بزرگترین سهام‌دار آن است قرار است تا ۲۲ بهمن سال ۹۵ به بهره‌برداری برسد.

وی در ادامه با اشاره به اینكه افزایش سهام سهام‌دارانی همچون اتاق بازرگانی در دستور كار قرار دارد، ابراز داشت: در حال حاضر اتاق بازگانی دارای هفت درصد سهام پروژه نمایشگاه‌های بزرگ بین‌المللی اصفهان است و بر اساس وعده‌های داده شده از سوی رئیس اتاق بازرگانی قرار است سهام این اتاق نیز از نمایشگاه بزرگ اصفهان افزایش دهد.

مدیرعامل شركت نمایشگاه‌‌های استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینكه واگذاری سهام شركت نمایشگاه‌های بزرگ استان اصفهان به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان اصفهان در دستور كار است، افزود: با توجه به دارا بودن بیش از ۱۰۰ شهرداری در استان این امر در دستور كار قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به اینكه با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته در حال حاضر پروژه نمایشگاه‌های بزرگ بین‌المللی اصفهان باید ۴۱ درصد پیشرفت داشته باشد، بیان داشت: این در حالی است كه به دلیل كمبود اعتبارات این پروژه تاكنون با پیشرفت ۳۹ درصدی روبرو بوده است.

اعلام فراخوان فاز دو شركت نمایشگاه‌های استان اصفهان

محققیان در ادامه به اعلام فراخوان دومین فاز از شركت نمایشگاه‌های استان اصفهان اشاره كرد و ابراز داشت: به دنبال این اعلام فراخوان ۳۷ شركت اعلام آمادگی كردند كه پس از سنجش شرایط ۱۲ شركت حایز شرایط شدند و در ۲۲ فروردین سال آینده پس از بررسی نهایی عملیات اجرایی این پروژه نیز آغاز خواهد شد.

وی به برپایی ۴۷ نمایشگاه بین‌المللی و ملی در شركت نمایشگاه‌‌های استان اصفهان اشاره كرد و ابراز داشت: همچنین این شركت ۱۱ رویداد خارجی را نیز در كشورهایی همچون عمان،‌ هند، امارات متحده عربی، تركمنستان، مالزی و اندونزی را رقم زده است.

مدیرعامل شركت نمایشگاه‌های استان اصفهان به قطع یارانه ۱۰ الی ۱۵ درصدی دولت به شركت‌های متقاضی حضور در نمایشگاه‌‌های بین‌المللی اشاره كرد و افزود: ما این موضوع را بارها از طریق استاندار و سازمان صنعت، معدن و تجارت پیگیری كرده‌ایم و این در حالی است كه هنوز اقدامی سازنده در این راستا انجام نشده است.

وی اضافه كرد: برای سال ۹۵ نیز شركت نمایشگاه‌‌های استان اصفهان ۱۸ رویداد كه شامل ۱۶ نمایشگاه بین‌المللی و دو تور می‌شود را در نظر گرفته است كه امیدواریم با حمایت‌های دولت این اقدامات به بهترین نحوه صورت پذیرد.

شهرداری بیشترین اعتبار را برای پروژه شركت نمایشگاه‌های استان پرداخت

محققیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص میزان سرمایه‌گذاری و تخصیص اعتبار شهرداری اصفهان در سال ۹۴ به این نمایشگاه و مبلغ پیش‌بینی شده برای سال آینده این پروژه توسط شهرداری اصفهان ابراز داشت: شهرداری تنها ارگانی است كه بیشترین همكاری را برای بهره برداری از پروژه بزرگ نمایشگاهی اصفهان داشته و اتاق بازرگانی نیز نمكی بر آش نمایشگاه پاشیده است.

وی اعتبار هزینه شده در پرو‍ژه شركت بزرگ نمایشگاه‌های استان اصفهان را تاكنون شش میلیارد تومان اعلام كرد و ابراز داشت: همه این هزینه توسط شهرداری اصفهان پرداخت شده و دیگر سهامداران هزینه‌ای را برای این امر پرداخت نكرده‌اند ضمن اینكه اعتبار تخصیص یافته شهرداری به این پروژه در سال گذشته ۱۶ میلیارد تومان بوده و در سال ۹۵ نیز آنچه عنوان شده است افزایش ۱۰ میلیارد تومانی سرمایه‌ را از سوی شهرداری شاهد خواهیم بود.

مدیرعامل شركت نمایشگاه‌‌های استان اصفهان افزود: با نشست‌هایی كه با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان داشتیم ممانعتی برای تخصیص اعتبار برای بهره برداری از شركت بزرگ نمایشگاه‌‌های بین‌المللی استان اصفهان ندارند.