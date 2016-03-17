روزنامه آرمان نوشت: سفرهاي نوروزي به مقاصد مختلف داخلي و خارجي آغاز شده است. آمار تصادفات نوروزي سال گذشته در حالي از كاهش پنج درصدي تعداد كشتهشدگان تصادفات نوروزي خبر ميداد كه تعداد مجروحان تصادفات نوروز ۹۴ نسبت به سالهاي قبل افزايش داشته است. اتفاقي كه اميدواريم امسال با تمهيدات پليس راه كشور تكرار نشود.
روز گذشته فرمانده پليس راه كشور از آغاز موج نخست سفرهاي نوروزي در كشور خبر داد، اما مركز اطلاعات و كنترل ترافيك پليس راهور ۹جاده را برفي و باراني اعلام كرد. امسال سفرهاي نوروزي در حالي شروع شده و عدهاي از هموطنان در حالي به پيشواز سفرهاي نوروزي رفتهاند كه براي دستيابي به آخرين وضعيت ترافيكي راههاي كشور كانال ترافيك ۹۵ راهاندازي شده است. همچنين دبير ستاد مركزي ديه نيز به دليل افزايش نرخ جرايم رانندگي در روزهاي اخير اعلام كرد: هموطنان نسبت به خريد الحاقيه اقدام كنند.
آغاز موج نخست سفرهاي نوروزي
روز گذشته فرمانده پليس راه كشور از آغاز موج نخست سفرهاي نوروزي در كشور خبر داد. محمدحسين حميدي اظهار كرد: سرعت و سبقت غيرمجاز و انجام حركات نمايشي جزو خط قرمزهاي پليس در طرح نوروزي است. ضمن اينكه رانندگان بايد توجه داشته باشند كه بستن كمربند ايمني براي تمامي سرنشينان خودرو الزامي است و در صورت نبستن كمربند اين امر تخلف محسوب شده و ماموران نسبت به اعمال قانون آن اقدام خواهند كرد. حميدي درباره اينكه در حال حاضر بار ترافيكي كدام جاده سنگين است، گفت: بار ترافيكي هنوز سنگين نشده، اما تعداد سفرها و حجم تردد در جادههاي كشور به ويژه جادههاي اطراف و كلانشهرهاي بزرگ، افزايش داشته است. به گزارش ايسنا، او درباره بهترين زمان براي مسافرت نيز گفت: توصيه ما اين است كه افرادي كه قصد سفر دارند، ابتداي روز و ساعات آغازين طلوع آفتاب را براي مسافرت انتخاب كنند.
۹جاده ايران برفي و باراني است
از سوي ديگر رئيس مركز اطلاعات و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا، وضعيت ترافيكي و جوي محورهاي مواصلاتي كشور را تشريح كرد. نادر رحماني با اشاره به آخرين وضعيت جوي محورهاي مواصلاتي كشور اظهار داشت: بارش پراكنده باران در اغلب محورهاي مواصلاتي استانهاي مازندران، خراسان شمالي و خراسان رضوي و در محور بم به زاهدان در استان سيستان و بلوچستان، محور بيدسرخ به كنگاور در كرمانشاه، بانه به سقز در كردستان و توسكستان به گرگان در استان گلستان اعلام شده است. مديركل پيش بيني و هشدارسريع سازمان هواشناسي از روند كاهشي دماي كشور از بعدازظهر روز سه شنبه ۲۵ اسفند خبر داد و گفت: در روز چهارشنبه ۲۶ اسفند در نيمه شمالي، جنوب و جنوب شرق كشور بارندگي ادامه خواهد داشت. به گزارش ايسنا، احد وظيفه گفت: روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه ۲۶ و ۲۷ اسفند، در نيمه شمالي كشور بارندگي ادامه خواهد داشت كه در مناطق مرتفع به صورت برف خواهد بود، همچنين روز چهارشنبه در جنوب و جنوب شرق كشور نيز بارش پراكنده پيشبيني ميشود.
راهاندازي كانال ترافيك ٩۵
امسال طي اتفاقي نادر براي دستيابي به آخرين وضعيت ترافيكي راههاي كشور كانال ترافيك ٩۵ در آستانه نوروز و با هدف اطلاع رساني لحظهاي آخرين وضعيت ترافيك راه ها، محدوديتها و ممنوعيتهاي تردد، وضعيت جوي جاده ها، جديدترين توصيهها ايمني براي مسافران نوروزي و اعلام حوادث ترافيكي راه اندازي شده است. به گزارش فارس، شهروندان ميتوانند از طريق اپليكيشن تلگرام به كانال ترافيك ٩۵ به نشاني traffic۹۵@ بپيوندند.
ظريف برانيم
مرگ قريب به ۶ هزار ايراني در سوانح رانندگي نوروزي پنج سال اخير يك هشدار بزرگ است كه به يادمان ميآورد بايدها و نبايدهاي ترافيكي ايام نوروز را جدي بگيريم. اهميت اين مساله تا جايي است كه هفته گذشته، قبادي، رئيس سازمان جوانان هلال احمر، با اعلام خبر برگزاري كمپين پيشگيري از تصادفات گفت: با هدف پيشگيري از تصادفات در نوروز، كمپين ملي پيشگيري از تصادفات با حضور مسئولان كشوري، هنرمندان و ورزشكاران و با شعار بي گدار به جاده نزنيم و ظريف برانيم برگزار ميشود. كمپين «بيگدار به جاده نزنيم، ظريف برانيم» براي جلوگيري از تصادفات جادهاي و كاهش آمار آنها از چندي پيش شروع به فعاليت كرد. افراد زيادي از سراسر كشور از مسئولان گرفته تا مردم عادي عضو اين كمپين شدند تا براي اصلاح رفتارهاي ترافيكي و رانندگي پرخطرشان كه آمارها گواه آن است، همكاري ملي داشته باشند. حميدي رئيس پليس راه، محمد آقاجاني معاون درمان وزارت بهداشت، رحماني موحد رئيس ستاد خدمات نوروزي و همچنين مسئولان وزارت راه، آموزش و پرورش و سازمان گردشگري از مسئولاني بودند كه عضو اين كمپين شدند. همزمان معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با ارائه پيشنهادي مبني بر تعيين جرايم جايگزين در كنار جرايم مالي براي تخلفات رانندگي، گفت: با جريمه مالي صرف قادر به كنترل عدم تكرار جرم نيستيم. جعفر تشكري هاشمي درباره افزايش نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي با بيان اينكه تخلف و جرم يك عمل قبيح است كه اگر در جامعهاي عادي شود، شيرازه جامعه از هم گسسته خواهد شد، گفت: ترافيك امروز مهم ترين شاخص انضباط، قاعده پذيري، رشد و بالندگي جامعه است. او با بيان اينكه امروزه مردم نسبت به موضوعات ترافيكي عكسالعمل مثبت دارند اما درصدي از رانندگان به تخلف و بي انضباطي اصرار دارند گفت: اين در حالي است كه در هرمساله ا جتماعي اگر تنبيه براساس ميزان تخلف نباشد منافع شخصي افراد به سمتي ميرود كه باز هم مايل به تكرار آن تخلف هستند. تشكري هاشمي با بيان اينكه بايد ارتباط منطقي بين جرم و جريمه باشد، گفت: با اينكه جريمه نقش بازداندگي دارد اما اين مساله كه جريمه تخلفات صرفا مادي بوده و با جريمه مالي سعي در كنترل تخلفات داشته باشيم كفايت نميكند و بايد به سمت مجازاتهاي جايگزين پيش رويم. به گزارش ايسنا، او با بيان اينكه با جريمه مالي صرف، قادر به كنترل عدم تكرار جرم نيستيم گفت: در كشورهاي خارجي علاوه بر جرايم مالي، مجازاتهاي جايگزين نيز در دستوركار قرار دارد بهگونهاي كه بعضا افراد متخلف متعهد به نگهداري از سالمندان، تميزكردن معابر و... ميشوند و به نظر ميرسد در كشور ما نيز بايد به سمت اينگونه جرايم پيش رويم.
خودرو وسيله تخليه هيجان است
بحث تصادفات در همه جاي دنيا معضل اصلي دولت هاست. يك پژوهشگر مسائل اجتماعي با بيان اين جمله ميافزايد: با اين وجود ميزان مرگ و مير و سطح ريسك پذيري ايرانيان در تصادفات به گواه آمارها بهشدت بالاست. حسن عشايري ميافزايد: آموزش تمركز يافته در ايران در بحث تصادفات صورت نميگيرد و همين باعث شده برخي خيابان را جولانگاه و خودرو را ابزار خالي كردن تنشهاي رواني و عقدههاي فروخورده خود قرار دهند. اين روانشناس ميگويد: شتاب زدگي و عجله ايرانيان در همه رفتارها مشهود است، در حالي كه اگر فردي ببيند جلوی تحقق اميال و آرزوهاي او در تمام زندگي گرفته شده آهن پاره و سرعت در رانندگي را وسيلهاي براي تخليه رواني خود قرار ميدهد. عشايري اين تحليل را تحليل روانشناسي رانندگي ميداند كه به عنوان يك علم جديد در دنيا مطرح است و ميافزايد: بدون برنامهريزي و آموزش نميتوان توقع بهبود رفتار ترافيكي مردم را از طريق افزايش جريمه داشت. اين روانشناس اجتماعي كمپين ظريف برانيم و تلاشهاي اجتماعي از اين دست را اتفاقي خوب و مطلوب در راستاي آموزش رانندگي و حقوق شهروندي عنوان كرده و ميگويد: ارزيابي نهايي تصادفات و تاثيرات اين فعاليتها بعد از تعطيلات نوروزي و با بررسي آمارهاي پزشكي قانوني ممكن ميشود، اما بهطور قطع فعاليتهاي اجتماعي و آموزش، حلقه مفقوده كاهش مرگ و مير تصادفات ايران است.
طي اتفاقي نادر براي دستيابي به آخرين وضعيت ترافيكي و جوی راههاي كشور كانال ترافيك ٩۵ در آستانه نوروز راه اندازي شده است.
روزنامه آرمان نوشت: سفرهاي نوروزي به مقاصد مختلف داخلي و خارجي آغاز شده است. آمار تصادفات نوروزي سال گذشته در حالي از كاهش پنج درصدي تعداد كشتهشدگان تصادفات نوروزي خبر ميداد كه تعداد مجروحان تصادفات نوروز ۹۴ نسبت به سالهاي قبل افزايش داشته است. اتفاقي كه اميدواريم امسال با تمهيدات پليس راه كشور تكرار نشود.
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