سر وقت غذا بخورید تا سالم بمانید

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان از آنجائیکه میتوکندری، نیروگاه سلول های انسانی، به شدت از طریق ساعت بیولوژیکی بدن تنظیم می شود، زمان غذا خوردن بسیار حایز اهمیت است.

این یافته به توضیح این مطلب کمک می کند که چرا افرادی که به طور نامنظم و خارج از ساعت بیولوژیکی بدن شان غذا می خورند، بیشتر در معرض چاقی، دیابت و سندروم متابولیک قرار دارند.

ساعت بیولوژیکی بدن که در تمام موجودات زنده اعم از باکتری ها، مگس ها و انسان ها یافت می شود، ریتم خواب، فعالیت، خوردن و متابولیسم را کنترل می کند.

به گفته محققان، ساعت بیولوژیکی همانند تقویمی عمل می کند که بدن را به شکل مطلوب برای اینده آماده می سازد.

محققان با بررسی تغییرات بیولوژیکی پروتئین های میتوکندری دریافتند که فعالیت آنها در برخی ساعات دارای فراز و نشیب هایی است. اگر ما از زمان بندی فعالیت های سلولی خود آگاه باشیم، ممکن است بتوانیم از مواد گوناگون به شیوه سالم تر استفاده کنیم. از اینرو نه تنها آن چیزی که می خوریم بلکه زمان خوردن مان هم بسیار در حفظ سلامت بدن مان مهم است.