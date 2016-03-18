  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۱۵

قیمت جهانی نفت به بیش از ۴۰ دلار رسید

قیمت جهانی نفت به بیش از ۴۰ دلار رسید

قیمت جهانی نفت در بازار معاملات آتی روز جمعه علیرغم کاهش نسبی همچنان بهای بیش از ۴۰ دلار را تجربه می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در بازار معاملات آتی روز جمعه در منطقه آسیا به دلیل تقویت ارزش دلار و همچنین خوش بینی بازار نفت نسبت به اجرای طرح فریز نفتی توسط تولید کنندگان، علیرغم کاهش نسبی همچنان در برابر ۴۰ دلار مقاومت خود را ادامه می دهد.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت با ۱۸ سنت کاهش به رقم ۴۰ دلار و ۳۶ سنت رسید، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با ۵ سنت کاهش در برابر ۴۰ دلار و ۱۵ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

بر همین اساس، قیمت جهانی نفت از یکسال پیش تاکنون که به تقریبا ۲۷ دلار در هر بشکه رسید، ۵۰ درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 3582581
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها