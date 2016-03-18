قیمت جهانی نفت به بیش از ۴۰ دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در بازار معاملات آتی روز جمعه در منطقه آسیا به دلیل تقویت ارزش دلار و همچنین خوش بینی بازار نفت نسبت به اجرای طرح فریز نفتی توسط تولید کنندگان، علیرغم کاهش نسبی همچنان در برابر ۴۰ دلار مقاومت خود را ادامه می دهد.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت با ۱۸ سنت کاهش به رقم ۴۰ دلار و ۳۶ سنت رسید، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با ۵ سنت کاهش در برابر ۴۰ دلار و ۱۵ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

بر همین اساس، قیمت جهانی نفت از یکسال پیش تاکنون که به تقریبا ۲۷ دلار در هر بشکه رسید، ۵۰ درصد افزایش یافته است.