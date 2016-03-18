به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، سناتور «کلی آیوت» با ارائه این طرح در سنا خواستار اعمال تحریم های شدید علیه ایران شد.
وی آزمایش موشک بالستیک ایران را مورد بهانه قرار داده و مدعی شد که جمهوری خواهان بر این عقیده اند که موشکهای بالستیک ایران قابلیت حمل سلاحهای هستهای را دارند، آزمایش این موشکها را نقض قطعنامه شماره ۲۲۳۱ دانستهاند.
در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران «خواسته شده» تا از آزمایش موشکهایی که «برای حمل کلاهک هستهای طراحی شده اند»، خودداری کند.
حدود یک هفته گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در رزمایش موشکی اقتدار ولایت چندین موشک دوربرد بالستیک به سمت اهداف از پیش تعیین شده شلیک کرد. ایران بارها اعلام کرده برنامه موشکی اش در راستای دکترین دفاعی کشور است و موشکهای آزمایش شده نیز قابلیت حمل کلاهک هسته ای را ندارد.
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