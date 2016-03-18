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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۳۱

جمهوری‌خواهان طرح تحریم موشکی ایران را پیشنهاد دادند

جمهوری‌خواهان طرح تحریم موشکی ایران را پیشنهاد دادند

شماری از جمهوری خواهان در مجلس سنای آمریکا طرح اعمال تحریم های سرسختانه علیه ایران در راستای برنامه موشکی بالستیک این کشور را پیشنهاد دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، سناتور «کلی آیوت» با ارائه این طرح در سنا خواستار اعمال تحریم های شدید علیه ایران شد.

وی آزمایش موشک بالستیک ایران را مورد بهانه قرار داده و مدعی شد که جمهوری خواهان بر این عقیده اند که موشک‌های بالستیک ایران قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای را دارند، آزمایش این موشک‌ها را نقض قطعنامه شماره ۲۲۳۱ دانسته‌اند.

در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران «خواسته شده» تا از آزمایش‌ موشک‌هایی که «برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده اند»، خودداری کند.

حدود یک هفته گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در رزمایش موشکی اقتدار ولایت چندین موشک دوربرد بالستیک به سمت اهداف از پیش تعیین شده شلیک کرد. ایران بارها اعلام کرده برنامه موشکی اش در راستای دکترین دفاعی کشور است و موشکهای آزمایش شده نیز قابلیت حمل کلاهک هسته ای را ندارد.

کد مطلب 3582586
شقایق لامع زاده

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