آیت الله «مولانا بروجردی» دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامرضا مولانا از اندیشمندان، عالمان و نویسندگان استان لرستان و شهرستان بروجرد در سن ۸۹ سالگی به دلیل کهولت سن دار فانی را وداع گفت.

این فقیه فرزانه که تحصیلات دینی را در حد اجتهاد ادامه دادند ضمن تحصیل علوم دینی از تدریس و تألیف غافل نبوده و شاگردان بسیاری تربیت کردند.

ایشان دارای اجازه روایی از مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی و اجازات متعدده از مراجع عالی قدر شیعه همچون آیات عظام «میلانی»، «شاهرودی»، «گلپایگانی» و «مرعشی» بودند و در سال ۸۴ عنوان برترین مبلغ استان لرستان را از حوزه علمیه قم دریافت کردند.

آیت الله مولانا علاوه بر تألیفات عالمانه در حوزه دین در زمینه بروجرد شناسی نیز داری تألیفات ارزشمندی بودند که منبع تحقیق برای پژوهشگران قرار گرفته اند.

«الخاتم لوصی الخاتم» به زبان عربی، درسهایی از توحید، تحقیق درباره «حلیه الابرار»، نوشته سیدهاشم بحرانی، تحقیق و تخریج کتاب شریف «عبقات الانوار» میر حامد حسین هندی کنهوی، تحقیق کتاب «حاشیه کفایه الاصول» آیت الله بروجردی، تحقیق کتاب «محاضرات فی الدین و التاریخ و الادب» نوشته سیدجواد آل علی شاهرودی، تحقیق کتاب «صراط المستقیم» تألیف سیدحسین بروجردی، کتابهای تاریخ بروجرد و ... از جمله آثار این مرجع عالی قدر بوده است.

همچنین تبلیغ و ارشاد در حوزه دین در ایران و کشورهای دیگر از جمله چین، هند، عربستان، کویت، تحقیق و پژوهش در علوم دینی در کشورهای مصر، لبنان، هند و عربستان، تدریس علوم دینی، تألیف و تحقیق، تهیه کتاب برای کتابخانه های مدرسه علیمه امام صادق(ع) بروجرد، ساخت کتابخانه مدرسه علمیه امام صادق(ع)، ایجاد کتابخانه مشارکتی حضرت ولیعصر (عج) با بیش از ۲۰ هزار جلد کتاب، احداث مجتمع فرهنگی دینی ولیعصر (عج) در چهارطبقه برای فعالیت های فرهنگی و دینی واقع در شهرک اندیشه بروجرد، انجام خدمات ارزنده در حوزه اشاعه فرهنگ دینی از جمله فعالیت های این عالم عالیقدر است.