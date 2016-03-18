سفالگری در آیسک بار دیگر جان تازه گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، محمد عرب مسئول نمایندگی میراث فرهنگی سرایان گفت: هنر سفالگری بعد از نقاشی های روی غار از قدیمی ترین هنرهای بشری است و شاید اشتباه نباشد اگر بگوییم سفالگری، اولین هنری است که بعد از متمدن شدن انسان (یعنی شروع شهرنشینی) بوجود آمد و در تمامی ادوار همراه انسان بوده و تا زمان حاضر نیز به عنوان هنری پررونق دوام یافته است.

عرب افزود: پس از راه اندازی کارگاه تولید سفال در شهر آیسک توسط هنرمندی جوان و فعال، غرفه فروش تولیدات سفالی نیز در شهر آیسک راه اندازی گردید و سفالگری که تقریبا در سرایان به فراموشی سپرده شده بود دوباره احیاء و از این پس در نمایشگاهها و تولیدات صنایع دستی شهرستان حضور خواهد داشت و علاقمندان کارهای سفالی می توانند برای خرید به مرکز فروش تولیدات سفالی مراجعه نمایند.

وی تصریح کرد:با پیگیری جدی و تلاش گسترده محمد دهقان هنرمند این رشته در کنار کارگاه تولیدی، فروشگاه عرضه سفالینه ها ایجاد و هم اکنون رونق خوبی دارد و با توجه به اینکه صنایع دستی نیازمند توجه جدیست، میراث فرهنگی شهرستان پس از احیاء این هنر ارزشمند در سطح شهرستان به دنبال گسترش این هنر با آموزش افراد علاقمند با هدف ایجاد اشتغال خواهد بود.

به گفته عرب تمامی تمدن های بشری از آب و گل برای خلق ظروف کاربردی و آیینی استفاده کرده اند اما در این میان، سفالگری ایرانی دارای جایگاه ویژه ای در جهان است.

وی ادامه داد: انسانها از زمانی که خاصیت چسبندگی گل رس را شناختند، ساخت سفالینه ها را برای استفاده در زندگی روزمره آغاز کردند و با گذشت زمان و گسترش زندگی، سفالگری نیز تکامل یافت و انسان های هنرمند و خلاق با دستهایشان به گلهایی که بر چرخها می چرخید نقش و نگارها زدند و آنها را با رنگهای گوناگون آراستند و ایران زمین شاید یکی از نخستین مناطق جهان است که در آن ساخت سفالینه ها برای استفاده روزمره مردم رایج و بتدریج با هنر اقوم ایرانی آمیخته شده است.