به گزارش خبرنگار مهر آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به فرا رسیدن دوم فروردین و سالروز اتفاقات مدرسه فیضیه قم یادآور شد: دوم فروردین سال ۴۳ همزمان با شهادت امام جعفر صادق (ع) مراسمی در مدرسه فیضیه قم برگزار شد که مزدورین رژیم ستمشاهی در آن حضور پیدا کردند، قرآن و مفاتیح آتش زدند و طلاب، فضلا و مردم را کتک زدند.

وی افزود: اتفاق مدرسه فیضیه قم قبل از ۱۵ خرداد ۴۲ آغاز حرکت انقلابی بر علیه رژیم ستمشاهی بود و اگر امروز مقام معظم رهبری چندین مرتبه بر انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن خبرگان تاکید می کنند به دلیل تاثیر فراوان روحانیت و شبکه گسترده آن در جامعه شیعه است.

خطیب نماز جمعه شیراز گفت: آیات و روایات مختلف در قرآن اثرگذاری روحانیت در جامعه شیعه را نشان داده و تاکید می کند. بنابراین، این شبکه گسترده که در رأس آن مرجعیت و بدنه آن علما و طلاب بلاد است تاثیر فراوانی بر جامعه دارد.

وی با بیان اینکه امام(ره) انقلاب را آغاز کرد و بدنه آن روحانیت دنباله رو امام بودند، ادامه داد: انقلاب به پیروزی رسید و پیروزی نیز باید در تداوم انقلاب حفظ شود و امروز نیز نظام جمهوری اسلامی باید انقلابی بماند.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: انقلابی ماندن نظام جمهوری اسلامی به انقلابی ماندن خبرگان، علما و حوزه علمیه وابسته است و اینکه مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید دارند دلیل آن برخی از سخنان ساده اندیشان در جامعه است که می گویند زمان انقلابی بودن به پایان رسیده.

وی افزود: این ساده اندیشان عنوان می کنند که اگر با اتحادیه اروپا همصدا نباشیم مشکلات ایجاد می شود و دیگر باید با نظام سلطه نیز کنار بیاییم که این خطر بزرگی برای انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری نیز به صراحت موضع خود را اعلام کردند.

خطیب نماز جمعه شیراز تصریح کرد: انقلابی بودن، انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن همان مقابله با نظام سلطه است چرا که تا زمانی که این خصوصیت را داشته باشیم موفق و سربلند خواهیم بود و به همین دلایل است که آمریکا با ما دعوا دارد و اگر اسلام و عمل کردن به آن را کنار بگذاریم دشمنی ها برطرف می شود چرا که نظام سلطه بدنبال جداسازی ما از اسلام است.

آیت الله ایمانی با بیان اینکه آمریکا بار دیگر دشمنی خود را با ملت و نظام جمهوری اسلامی نشان داد، گفت: پس از آزمایش موشک های دوربرد، آمریکا پرونده این موضوع را به شورای امنیت برد اما حمایت شورای امنیت باعث شکست آمریکا شد.

وی افزود: آزمایش موشک ها با برجام هیچ گونه مداخله ای ندارد اما همگان باید به یاد داشته باشند که کار دشمن، دشمنی کردن است.

خطیب نماز جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن سال جدید نیز گفت: همانگونه که طبیعت لباس نو به تن می کند و شاهد تغییرات هستیم ما نیز باید در ظاهر و باطن تغییرات را آغاز کنیم چرا که هیچ کدام به تنهایی نمی تواند تاثیرگذار باشد.

آیت الله ایمانی اظهار داشت: ظاهر و باطن ما باید تغییر کند و مشکلات گذشته باید اصلاح گردد تا بتوانیم به رشد و موفقیت برسیم.