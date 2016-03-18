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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۳۳

امام جمعه موقت محلات:

انتخابات اخیر سند اثبات مردم‌سالاری دینی در کشور بود

انتخابات اخیر سند اثبات مردم‌سالاری دینی در کشور بود

محلات- خطیب جمعه محلات گفت: انتخابات هفتم اسفندماه که با حضور ۶۲درصدی واجدین شرایط همراه بوده و در روزهای گذشته صحت نتایج آن اعلام شد در حقیقت سندی مهم بر اثبات مردم‌سالاری دینی در کشور بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین نیکویی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه محلات، مشارکت ۶۲ درصدی مردم در انتخابات اسفندماه را بسیار مهم دانست و افزود: مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مشارکت پرشور و نشاط مردم در انتخابات، این انتخابات را یک انتخابات آزاد و رقابتی دانستند که مردم به اختیار خود پای صندوق های رای حاضر شده و از بین کاندیداهای احزاب مختلف دست به انتخاب زدند.

نیکویی به بخش دیگری از سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: در این انتخابات چهره فتنه گران انتخابات سال ۱۳۸۸ و معترضین انتخابات ۱۳۸۴ روشن تر شد چرا که کسانی که در انتخابات امسال انتخاب نشدند، رفتار نجیبانه از خود نشان دادند و به نظام اسلامی اتهام نزدند.

امام جمعه موقت محلات، توجه به اقتصاد مقاومتی را توصیه مهم رهبر انقلاب به مسئولان کشور خواند و افزود: واردات اجناس خارجی و ایجاد رفاه ظاهری برای کشور پیشرفت محسوب نمی شود و باید اقتصاد مقاومتی در تمام شئون زندگی ایجاد شود.

نیکویی افزود: ادامه حرکت پرشتاب علمی باید در دستور کار قرار گیرد تا منجر به اقتصاد دانش بنیان در کشور شود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری اعلام کردند که مخالف ارتباط گیری با غربی ها نیستند ولی توجه به وقایع تاریخی کشور از جمله  فشار و امتیازگیری غربی ها در دوران قاجار، سرکار آوردن رضاخان و پسرش در کشور، سرکوب کردن نهضت ملی ۲۸ مرداد و ایجاد دستگاه جهنمی ساواک را لازم و ضروری دانستند که باید در رابطه گیری با غربی ها این مسایل مورد توجه قرار گیرد.

خطیب جمعه محلات با اشاره به پایان سال ۱۳۹۵ و شروع سال جدید به نمازگزاران توصیه کرد که از تجربیات گذشته در سال آینده بهره گیرند و افزود: استفاده از تجربه های گذشته یکی از مهم ترین راهکارهای رسیدن به کمال است و باید از تجربه های تلخ و شیرین سالی که گذشت به عنوان راهکاری برای سال جدید استفاده کرد.

نیکویی توجه به افراد کم درآمد و فقیر را لازم و ضروری دانست و افزود: در آستانه سال جدید در کنار تغییر در زندگی ها باید به فقرا و ضعیفان نیز توجه کرد تا مشکلات آن ها رفع شود.

وی به صله ارحام در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: در سال جدید دید و بازدید ها و صله ارحام موجب رفع کدورت ها می شود و این امر در اسلام نیز بسیار سفارش شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نیکویی با پرهیز مردم از خرافات بیان کرد: دین اسلام مخالف آداب و سنن و رسوم در جوامع مختلف نیست و اینکه برای برخی روزها و ایام سال نحوست در نظر گرفته شود، ریشه عقلی و روایی ندارد و نباید به برخی خرافات دامن زد.

کد مطلب 3582773

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