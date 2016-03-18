به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین نیکویی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه محلات، مشارکت ۶۲ درصدی مردم در انتخابات اسفندماه را بسیار مهم دانست و افزود: مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مشارکت پرشور و نشاط مردم در انتخابات، این انتخابات را یک انتخابات آزاد و رقابتی دانستند که مردم به اختیار خود پای صندوق های رای حاضر شده و از بین کاندیداهای احزاب مختلف دست به انتخاب زدند.

نیکویی به بخش دیگری از سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: در این انتخابات چهره فتنه گران انتخابات سال ۱۳۸۸ و معترضین انتخابات ۱۳۸۴ روشن تر شد چرا که کسانی که در انتخابات امسال انتخاب نشدند، رفتار نجیبانه از خود نشان دادند و به نظام اسلامی اتهام نزدند.

امام جمعه موقت محلات، توجه به اقتصاد مقاومتی را توصیه مهم رهبر انقلاب به مسئولان کشور خواند و افزود: واردات اجناس خارجی و ایجاد رفاه ظاهری برای کشور پیشرفت محسوب نمی شود و باید اقتصاد مقاومتی در تمام شئون زندگی ایجاد شود.

نیکویی افزود: ادامه حرکت پرشتاب علمی باید در دستور کار قرار گیرد تا منجر به اقتصاد دانش بنیان در کشور شود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری اعلام کردند که مخالف ارتباط گیری با غربی ها نیستند ولی توجه به وقایع تاریخی کشور از جمله فشار و امتیازگیری غربی ها در دوران قاجار، سرکار آوردن رضاخان و پسرش در کشور، سرکوب کردن نهضت ملی ۲۸ مرداد و ایجاد دستگاه جهنمی ساواک را لازم و ضروری دانستند که باید در رابطه گیری با غربی ها این مسایل مورد توجه قرار گیرد.

خطیب جمعه محلات با اشاره به پایان سال ۱۳۹۵ و شروع سال جدید به نمازگزاران توصیه کرد که از تجربیات گذشته در سال آینده بهره گیرند و افزود: استفاده از تجربه های گذشته یکی از مهم ترین راهکارهای رسیدن به کمال است و باید از تجربه های تلخ و شیرین سالی که گذشت به عنوان راهکاری برای سال جدید استفاده کرد.

نیکویی توجه به افراد کم درآمد و فقیر را لازم و ضروری دانست و افزود: در آستانه سال جدید در کنار تغییر در زندگی ها باید به فقرا و ضعیفان نیز توجه کرد تا مشکلات آن ها رفع شود.

وی به صله ارحام در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: در سال جدید دید و بازدید ها و صله ارحام موجب رفع کدورت ها می شود و این امر در اسلام نیز بسیار سفارش شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نیکویی با پرهیز مردم از خرافات بیان کرد: دین اسلام مخالف آداب و سنن و رسوم در جوامع مختلف نیست و اینکه برای برخی روزها و ایام سال نحوست در نظر گرفته شود، ریشه عقلی و روایی ندارد و نباید به برخی خرافات دامن زد.