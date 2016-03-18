انقلاب اسلامی ایران منشأ تحول در کشور و جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین نوفرستی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بیرجند بابیان اینکه طاغوتیان همواره به دنبال این هستند تا مردم حقیقت ناب اسلام محمدی را درک نکنند، اظهار کرد: دشمنان می‌خواهند مردم در کفر به طاغوت بی‌تفاوت شوند.

وی بابیان اینکه راه هدایت از گمراهی مشخص است، عنوان کرد: انبیاء رسالت دارند تا حقیقت دین و آثار سوء انحراف از آن را به انسان‌ها نشان دهند.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران منشأ تحول در کشور بود،ادامه داد: انقلاب اسلامی به طاغوت ۲۵۰۰ ساله رژیم پهلوی پایان داد.

امام جمعه بیرجند انقلاب را امری مستمر دانست و افزود: جمهوری اسلامی باید مظهر انقلاب و تحول دائمی باشد.

حجت‌الاسلام نوفرستی بابیان اینکه برخی انقلاب را تمام‌شده می‌دانند و یا می‌گویند انقلاب تبدیل به جمهوری اسلامی شد، افزود: جمهوری اسلامی تا زمانی که عامل دگرگونی‌ها باشد مفهوم حقیقی خود را خواهد داشت.

وی عنوان کرد: دشمنان با بهانه‌های واهی به دنبال نفوذ به کشور هستند و ما باید هوشیارانه عمل کنیم و کفر به طاغوت را در اعمال و برنامه‌ها نشان دهیم.

حجت الاسلام نوفرستی تصریح کرد: ایجاد تفرقه در نظام جمهوری اسلامی ایران برنامه دشمن است.