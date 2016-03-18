شبکه بندری در جنوب کشور راه اندازی شود/گردشگری دریایی توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی بعد از ظهر جمعه در آئین بهره‌برداری از بزرگترین پایانه مسافری دریایی کشور در بندر شهید حقانی بندرعباس اقدامات و برنامه‌های مربوط حوزه حمل نقل استان هرمزگان را مفصل خواند و بیان داشت: از تمام مسئولان استانی و محلی به ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی که بخش حساسی از مسئولیت مهم حوزه حمل ونقل را در هرمزگان بر عهده دارند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی افزود: از ظرفیت گردشگری مسافری دریایی آنچنان که باید در کشور استفاده نمی‌شد که خوشبختانه سازمان بنادر و دریانوردی طی دو سال و نیم گذشته تمرکز خوبی در این حوزه داشت و ما امروز شاهد افتتاح بزرگترین پایانه مسافری دریایی کشور در بندرعباس هستیم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر راه‌اندازی نظام شبکه بندری در استان هرمزگان و جنوب ایران، تصریح کرد: باید بین بندرعباس و سایر بنادر کشور در حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان شبکه حمل و نقل بار برقرار شود تا از تمام طول سواحل کشور حداکثر استفاده در حوزه حمل ونقل دریایی صورت گیرد و همه بنادر فعال شوند.

آخوندی خاطرنشان کرد: استان هرمزگان بیش از دو هزار کیلومتر ساحل در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان دارد که بر همین اساس باید یکی از بزرگترین ناوگان مسافری دریایی را نیز دارا باشد اما امروز عمدتا مسافرت‌های دریایی بین سواحل و جزایر نزدیک انجام می‌شود؛ البته شاهد برخی سفرهای محدود بین‌المللی نیز از طریق بندر شهید باهنر هستیم.

وی ادامه داد: طی بازدیدی که امروز انجام شد، مشاهده کردم که بخش اعظم شناورهای مسافری نوسازی شده‌اند و دارای امکانات ایمنی مناسب هستند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: استفاده از ظرفیت‌های دریا باید بیش از پیش مدنظر قرار گیرد وبنابراین گام بعدی سازمان بنادر و دریانوردی باید هماهنگی با سازمان گردشگری و میراث فرهنگی باشد تا توریسم دریایی و تفریحات و ورزش های آبی در ایران فعال شود و شاهد سفرهای دریایی دورتر از ساحل جزایر ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس باشیم.

وی در پایان اشاره به راه‌اندازی سامانه فروش بلیت اینترنتی سفرهای دریایی در اسفند ۹۴ تصریح کرد: اقداماتی که در حوزه توسعه و رونق گردشگری دریایی انجام می‌شود، باید پیش از پیش افزایش پیدا کند.