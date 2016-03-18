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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۰۰

وزیر راه و شهرسازی خواستار شد؛

شبکه بندری در جنوب کشور راه اندازی شود/گردشگری دریایی توسعه یابد

شبکه بندری در جنوب کشور راه اندازی شود/گردشگری دریایی توسعه یابد

بندرعباس - وزیر راه و شهرسازی خواستار راه اندازی شبکه بندری در جنوب کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی بعد از ظهر جمعه در آئین بهره‌برداری از بزرگترین پایانه مسافری دریایی کشور در بندر شهید حقانی بندرعباس اقدامات و برنامه‌های مربوط حوزه حمل نقل استان هرمزگان را مفصل خواند و بیان داشت: از تمام مسئولان استانی و محلی به ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی که بخش حساسی از مسئولیت مهم حوزه حمل ونقل را در هرمزگان بر عهده دارند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی افزود: از ظرفیت گردشگری مسافری دریایی آنچنان که باید در کشور استفاده نمی‌شد که خوشبختانه سازمان بنادر و دریانوردی طی دو سال و نیم گذشته تمرکز خوبی در این حوزه داشت و ما امروز شاهد افتتاح بزرگترین پایانه مسافری دریایی کشور در بندرعباس هستیم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر راه‌اندازی نظام شبکه بندری در استان هرمزگان و جنوب ایران، تصریح کرد: باید بین بندرعباس و سایر بنادر کشور در حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان شبکه حمل و نقل بار برقرار شود تا از تمام طول سواحل کشور حداکثر استفاده در حوزه حمل ونقل دریایی صورت گیرد و همه بنادر فعال شوند.

آخوندی خاطرنشان کرد: استان هرمزگان بیش از دو هزار کیلومتر ساحل در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان دارد که بر همین اساس باید یکی از بزرگترین ناوگان مسافری دریایی را نیز دارا باشد اما امروز عمدتا مسافرت‌های دریایی بین سواحل و جزایر نزدیک انجام می‌شود؛ البته شاهد برخی سفرهای محدود بین‌المللی نیز از طریق بندر شهید باهنر هستیم.

وی ادامه داد: طی بازدیدی که امروز انجام شد، مشاهده کردم که بخش اعظم شناورهای مسافری نوسازی شده‌اند و دارای امکانات ایمنی مناسب هستند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: استفاده از ظرفیت‌های دریا باید بیش از پیش مدنظر قرار گیرد وبنابراین گام بعدی سازمان بنادر و دریانوردی باید هماهنگی با سازمان گردشگری و میراث فرهنگی باشد تا توریسم دریایی و تفریحات و ورزش های آبی در ایران فعال شود و شاهد سفرهای دریایی دورتر از ساحل جزایر ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس باشیم.

وی در پایان اشاره به راه‌اندازی سامانه فروش بلیت اینترنتی سفرهای دریایی در اسفند ۹۴ تصریح کرد: اقداماتی که در حوزه توسعه و رونق گردشگری دریایی انجام می‌شود، باید پیش از پیش افزایش پیدا کند.

کد مطلب 3582839

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