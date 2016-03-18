۶۰۰۰ مسافر نوروزی به چادرهای سلامت هلال احمر مراجعه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود حبیبی اعلام کرد: ۸۴ هزار و ۶۷۲ مسافر نوروزی از خدمات طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی استفاده کردند که در این زمینه بیشترین میزان مراجعه در بهره‌مندی از خدمات سلامت با ۵ ‌هزار و ۹۵۴ مورد برای گرفتن فشار و قند خون بوده است.

وی با اشاره به اینکه در روز دوم ارائه خدمت در طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی، ۴ هزار و ۹۳۶ جوان هلال‌احمر در سطح کشور در پایگاه‌های نوروزی به هموطنان ارائه خدمت کرده‌اند، گفت: بر این اساس در ۲ روز گذشته، ۸۱ هزار و ۱۱۹ مسافر به پایگاه‌های ثابت و ۳ هزار و ۵۵۳ مسافر نیز در پایگاه‌های سیار سازمان، خدمات لازم را دریافت کردند.

حبیبی با اشاره به اینکه در مجموع ۱۵ هزار و ۴۵۵ تن از مسافران نوروزی از خدمات پایگاه‌های نوروزی هلال‌احمر استفاده کرده‌اند، عنوان کرد: بر این اساس ۵ هزار و ۴۶۶ تن از هموطنان به خیمه‌های نماز مراجعه کرده و ۵ هزار و و ۹۵۴ تن از خدمات سلامت(سنجش قند و فشار خون) و ۴ هزار و ۳۵ تن از خدمات فضای دوستدار کودک بهره برده‌اند.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر با اشاره به توزیع ۱۰۸ هزار و ۲۳۴ بروشور آموزشی، فرهنگی و اطلاع‌رسانی، افزود: به‌علاوه ۳۷ هزار و ۹۹۳ تن از مسافران بروشورهای آموزشی و اطلاع‌رسانی، ۴ هزار و ۵۲۹ تن نقشه و ۲۹ هزار و ۷۱۲ تن سایر بسته‌های آموزشی و فرهنگی جمعیت هلال‌احمر را دریافت کرده‌اند.

وی با بیان این‌که در مجموع در روز دوم اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی ۶۱ هزار و ۹۹تن از هموطنان به پایگاه‌های طرح مراجعه کرده‌اند، گفت: بر این اساس در روز دوم ۱۱ هزار و ۳۷۳ مورد خدمات، ارائه و ۷۵ هزار و ۹۳۳ مورد اقلام آموزشی، فرهنگی و اطلاع‌رسانی توزیع شده است.