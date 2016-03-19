مایحتاج تمامی راهیان نور در خوزستان تامین می شود

نادر محمد میسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهر کرد: اردوهای راهیان نور در چند سال اخیر هم در کیفیت و هم در کمیت رشد خوبی را داشته اند و این امر بی شک حاصل برنامه ریزی مناسب و دقیق است.

وی افزود: خوشبختانه در مدت اخیر همه اقشار در کاروان های راهیان نور حضور موثری داشته اند و از برکات این سفر معنوی نهایت استفاده را برده اند ولی بیشترین تاثیر این اردوها بر دانش آموزان که آینده سازان این کشور هستد، بوده است. به عبارتی دیدگاه و منش دانش آموزان در قبل از ورود و بعد از خروج از مناطق عملیاتی به کلی دگرگون شده است و آنها به خوبی با جان فشانی رزمندگان اسلام برای دفاع از خاک کشور آشنا شده اند.

محمد میسی ادامه داد: در خصوص دانشجویان نیز آنها آن چیزهایی که راجع به دفاع مقدس شنیده‌اند با آن چیزهایی که در این سرزمین نورانی از نزدیک مشاهده کرده‌اند باعث شده هم به حال و هوای دفاع مقدس نزدیک شوند و هم وقایع جنگ را به خوبی درک کنند و دلنوشته‌های این زائران مناطق عملیاتی نشان داده که این اردوها بازخورد خوبی داشته و تاثیر زیادی در آنها ایجاد کرده است.

مسئول سازمان اردویی و راهیان نور سپاه حضرت ولیعصر(عج) تصریح کرد: با توجه به اینکه خوزستان از ۲۰ اسفند تا ۱۵ فروردین میزبان راهیان نور سراسر کشور است و ماموریت اصلی ما میزبانی از زائرین مناطق عملیاتی و مرتفع کردن مشکلات احتمالی است بیشتر در بحث میزبانی فعالیت می کنیم و اعزام راهیان نور رخود را به روزهای دیگر موکول می کنیم.

محمد میسی عنوان کرد: ۳۰ درصد خادمین اعزامی سراسر کشور در یادمان‌ها نیز از اهالی خوزستان هستند ضمن اینکه خادمی یادمان شلمچه نیز در دست خود استان خوزستان است.

مسئول سازمان اردویی و راهیان نور سپاه حضرت ولیعصر(عج) بیان کرد: سالهای گذشته برخی استان‌ها خرید مایحتاج خود را از خود استان سکونت خود انجام می‌دادند و با خودشان می‌آوردند اما چند سالی است که پیرو ابلاغ قرارگاه مرکزی و پیگیری که توسط این استان صورت گرفته، استان‌ها، تمامی خرید مایحتاج خود برای زائران راهیان نور را از استان میزبان و شهرستانی که اسکانشان آنجاست انجام می‌دهند.

محمد میسی بیان کرد: همین اقدام باعث شده یک رونق اقتصادی در استان به وجود بیاید و همین بازارچه‌هایی که در یادمان‌ها، زیارتگاه‌ها و مناطق روستایی و حاشیه‌ای برپاشده و در اختیار خود اهالی مناطق قرار گرفته است موجب پیشرفت اقتصادی این مناطق و رضایت مندی مردم استان و خوشبینی آنها نسبت به راهیان نور و ورود کاروان راهیان نور شده است.