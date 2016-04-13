خبرگزاری مهر- گروه هنر- علیرضا سعیدی: یکی از موارد مهمی که در این چند ماهه رسانه های منتقد سیاست های معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روی آن تاکید زیادی داشتند نحوه نظارت و حضور حلقه مشاوران این نهاد دولتی در جریان سیاستگذاری های کلان دفتر موسیقی بعد از کناره گیری پیروز ارجمند و جایگزینی فرزاد طالبی در این مجموعه است که حتی باعث انتشار اسامی افرادی شد که در خارج از بدنه دفتر موسیقی هستند.

فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد ضمن رد هرگونه دخالت و قرار گرفتن در ذیل تصمیمات مشاوران معاونت هنری به سوالات ما پیرامون نظارت دفتر موسیقی بر انتخابات خانه موسیقی، ماجرای حضور اعضای خانه موسیقی در شورای موسیقی و صدور مجوز کیفی آلبوم ها توسط این اعضا، برگزاری جشنواره موسیقی فجر و مخالفت هایی که وی با برخی از اجراییات این ساختار جدید دارد، جایزه پرحاشیه «باربد»، تفاهمنامه مشترک نیروی انتظامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دربرگزاری کنسرت ها، انتقادات مطرح شده مدیرکل سابق دفتر موسیقی به مدیریت ها و سیاستگذاری های موسیقی و نحوه حضور هشت ماهه اش در مجموعه دفتر موسیقی جواب داد که در این مصاحبه می خوانید.

*یکی از موضوعات مهمی که بارها در رسانه‌ها و گفتمان نوشتاری منتقدان و نویسندگان موسیقی مطرح شد ماجرای نظارت یا دخالت مشاوران معاونت هنری در جریان فعالیت های مهم دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. آنچه در این نقدها مطرح می شد عموما بر این نکته تاکید داشت که شما در دفتر موسیقی فقط فعالیت های روتین یا روزمره را انجام می دهید و سیاست‌ها جای دیگر و توسط دیگران تعیین می‌شود.

- مساله‌ای را که شما مطرح کردید این گونه پاسخ می‌دهم که در ماه های اخیر تغییرات عمده ای در ساختار دفتر موسیقی وزارت ارشاد برنامه ریزی و به اجرا در آمده است که این فعالیت ها «روتین» به حساب نمی آید. در مورد حوزه مشاورانی که به آن اشاره کردید که آیا در اداره دفتر موسیقی ورود پیدا کرده اند یا نه، باید گفت دفتر موسیقی روال و مسیر خود را بر اساس ضوابط طی می کند.

* آیا این فرآیندی که به آن اشاره می کنید در خانه موسیقی، نحوه مشورت ها، نظارت ها و حتی حاشیه های داخلی این مجموعه صنفی نیز وجود داشته است؟

- خانه موسیقی مسائلی دارد که خوشبختانه با مذاکره ای که با هیات رسیدگی به مراکز فرهنگی (نهاد صادرکننده مجوز خانه موسیقی) و دفتر حقوقی وزارت ارشاد انجام گرفته، هیات نظارتی در حال شکل گیری است که بر انتخابات خانه موسیقی نظارت خواهد کرد و انتخابات آتی با نظارت کامل آن هیات انجام خواهد گرفت. از سویی دیگر دفتر موسیقی جلساتی با منتقدان خانه موسیقی برگزار کرد و نظرات دوستان منتقد هم با دقت ملاحظه شد، اما اقدامات اجرایی صورت گرفته در این باب باید همین نظارت بر انتخابات خانه و کمک به رفع مشکلات زیرساختی باشد و اینکه دفتر بیاید و به عنوان طرف دعوا در ماجرای خانه موسیقی عمل کند، بدانید هرگز این اتفاق نخواهد افتاد زیرا این موضوع به معنای دخالت در امور یک مجموعه صنفی است.

*در مصاحبه قبلی تان گفته بودید که به زودی با تشکیل جلسه ای سرنوشت نحوه برگزاری جشنواره بعدی موسیقی فجر و همچنین گروه اجراکننده آن مشخص خواهد شد که تا لحظه گفتگوی بنده با شما چنین وعده ای محقق نشده است. بنا ندارید درباره ماجرای برگزاری جشنواره موسیقی فجر سی و دوم به نکات اجرایی اشاره کنید؟

- پیشنهاد و تاکید دفتر، سرعت بیشتر در انتخاب مدیر جشنواره سی و دوم موسیقی فجر است. این موضوع به معاونت هنری نیز اعلام شده است تا دبیرخانه بتواند به صورت دائمی فعالیت خود را آغاز کند؛ چرا که ما آلبوم ها را وارد جشنواره و جایزه «باربد» کردیم بنابراین اگر دبیرخانه دائمی جشنواره سریع تر شکل بگیرد می تواند درباره ارزیابی آلبوم ها نیز با فرصت بیشتری نسبت به سال گذشته اقدامات لازم را انجام دهد.

*البته با توجه به شبهاتی که در برگزاری دوره اول جایزه «باربد» درباره نحوه انتخاب برخی از آثار و آلبوم ها و افراد مطرح شد، به نظر می آید دفتر موسیقی باید نظارت بیشتری روی این فضای حساس که اتفاقا ابتکار بسیار خوبی هم هست، داشته باشد.

-حتما این اتفاق برای این دوره می افتد. در مورد جوایز هم به هر حال آرای هیات داوران مشخص است. در گروه داوری هم همانگونه که می دانید بسیاری از استادان موسیقی با هر سلیقه ای حضور داشتند و نظر داده اند و نتیجه آرا نیز آن چیزی است که در خروجی جشنواره دیدیم. البته به نظر من انتخاب ها هم عمدتا قابل دفاع بود. به هر ترتیب جشنواره سی و یکم جشنواره موسیقی فجر جشنواره ای بود که مدیر آن تنها پنچ ماه قبل از برگزاری حکم خود را دریافت کرده بود؛ جشنواره ای که قرار بود با اصلاحات فراوانی برگزار شده و اجرای آن نیز کار بسیار دشواری بود. شخصاً درباره واگذاری این گونه جشنواره ها به یک ساختار متفاوت، ارزیابی مثبتی دارم. این اتفاق که جشنواره به هر حال یک ارتباط وسیعی با هنرمندان برجسته عرصه موسیقی برقرار کرد نکته مهمی است؛ موضوعی که در جشنواره های قبلی بسیار کمتر از دوره سی و یکم بوده و این اتفاق مبارکی است و باید آن را به فال نیک گرفت.

اما در بحث اجراییات مواردی بوده که دفتر به آن نقد داشت. مثلا در ماجرای اختتامیه انتقادهایی را که به روند برگزاری مراسم وجود داشت به دوستان منتقل کردم. اگر قرار است به این واگذاری کمک شود باید نظارت بیشتری اتفاق بیفتد و این نظارت را هم باید در گردش کار ببینیم و نهاد ناظر طبیعتا دفتر موسیقی است. بنابراین اگر در نظر است روند تحول جشنواره ادامه یابد قطعا یکسری تغییرات الزامی است.

*سرنوشت شیوه نامه یا تفاهمنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نیروی انتظامی درباره برگزاری کنسرت ها به چه نتیجه ای رسید؟

-نیروی انتظامی در این فرآیند براساس آیین نامه اداره اماکن وظایف خود را دارد، از سویی دیگر وزارت ارشاد هم بر اساس تمام قوانین و اسناد بالادستی مسئولیت موسیقی را برعهده دارد. اما در بخش کنسرت ها نبود تفاهم ها و تطابق هایی وجود دارد که این موضوع می تواند تبدیل به یک تفاهمنامه شود اگرچه نمی تواند تبدیل به یک شیوه نامه یا آیین نامه مشترک شود چون آیین نامه ها در حوزه موسیقی مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. دفتر موسیقی برای موضوع کنسرت ها «تفاهمنامه ای» را تدوین و در قالب بندهای مختلف تقدیم مقام عالی وزارت کرد که اگر صلاح بدانند بحث تفاهم را با وزارت کشور و نیروی انتظامی به انجام برسانند. تصور من این است که اصلاح در آیین نامه موجود - که موارد اصلاحی به هیات محترم دولت توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد شده است – بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.

*مدیر کل سابق دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدتی است که بنا به دغدغه هایی که در حوزه موسیقی به عنوان آهنگساز، مدرس، پژوهشگر و مدیر داشته، انتقادهایی را به نحوه مدیریت در حوزه موسیقی کشور وارد می کند که برخی از این انتقادها مستقیم یا غیر مستقیم به شما نیز ارتباط پیدا می کند، چون در جایی ندیدم و نخواندم که به این انتقادها پاسخی داده باشید، اگر تمایل دارید تا حدی که مسئولیت شما اجازه می دهد پیرامون این فضای پیش آمده نیز توضیحاتی را ارائه دهید.

- وقتی آقای ارجمند در دفتر موسیقی حضور داشتند گفتگوهای زیادی داشتیم و من فکر می کنم اتفاقا بخش هایی از نظرات ایشان در این چند ماه اخیر دچار تغییر و تحولاتی شده است. در واقع نقطه نظرات افراد ثابت نیست یعنی برخی از مواقع می بینیم با انگیزه های جدید تغییراتی در نظرات به وجود می آید. به عنوان نمونه ایشان همیشه از منتقدان جدی آقای علی رهبری بود و شاید تا پنج یا شش ماه پیش سیر انتقادات از آقای رهبری ادامه داشت اما اکنون نامه های آقای رهبری را در فضای مجازی منتشر می کنند. به هر حال بنده انتقادات آقای ارجمند را به عنوان فردی که قبلا مدیریت دفتر موسیقی را داشته مطالعه می کنم. با برخی از این نظرات مخالف و با برخی از آنها موافقم، در برخی از مواقع هم قابل درک است که این انتقادات در چه شرایطی اتفاق می افتد و درهر صورت برای ایشان سلامتی آرزو می کنم.

*آقای طالبی ممنونم از وقتی که برای این گفتگو اختصاص دادید. سخن آخر؟

- دفتر موسیقی همکاران خوبی دارد که در بسیاری از امور قابل اتکا هستند و زحمت زیادی را در این شرایط متقبل می شوند. در واقع ساختار و فضایی که برای دفتر موسیقی در نظر گرفته شده وظایف بسیار سنگینی را با دقت قابل ملاحظه ای انجام می دهد. به هرحال در سال نو برای همه اهالی موسیقی آرزوی توفیق دارم.