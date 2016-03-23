۵ پروژه آب منطقه ای استان سمنان در دست اجرا است

اتابک جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این پروژه ها می تواند نیاز آبی بخشی از استان سمنان را مرتفع سازد، ابراز داشت: برای این پروژه ها ۹۵۹ میلیون ریال هزینه شده که هزار میلیارد ریال دیگر مورد نیاز است لذا امیدواریم در سال ۹۵ با تامین این اعتبارات شاهد بهره برداری از این طرح ها باشیم.

وی افزود: ساختمان سد کالپوش، سد مخزنی مجن، آبرسانی از بند انحرافی سیمین دشت به گرمسار، خط انتقال آب از تصفیه خانه گرمسار به ایوانکی و مرمت و بازسازی کانال انتقال آب سیمین دشت به گرمسار با هدف تامین آب پایدار شهرستان های گرمسار و آرادان از مهمترین پروژهای منابع آبی دردست اجرا توسط شرکت آب منطقه ای استان سمنان است .

تامین اعتبارات بهره برداری از پروژه ها را تسریع می کند

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای سمنان، گفت: علاوه بر طرح های فوق، چهار پروژه منابع آبی نیز در سمنان برای اجرا توسط شرکت سهامی آب منطقه ای این استان قرار دارد که از جمله آنها می توان به ساختمان سد فینسک، سامانه انتقال آب از سد فینسک به شهرستان های شاهرود، سمنان، مهدیشهر و سرخه، سد مخزنی چاشم و سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شهرستان های شاهرود و میامی اشاره کرد.

جعفری با بیان اینکه تامین اعتبارات بهره برداری از پروژه ها را تسریع می کند، افزود: برای اجرایی کردن تمام طرح های منابع آبی استان سمنان با هدف رفع نیاز استان در مقوله تامین آب، براساس فهرست بهای سال ۹۴، چهار هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال اعتبار مورد مورد نیاز است.

وی افزود: آبرسانی به گرمسار از بند انحرافی سیمین دشت با انجام ۵۰ درصد عملیات اجرایی پروژه توسط سرمایه گذار بخش خصوصی، خط انتقال آب از تصفیه خانه گرمسار تا ایوانکی، مرمت و بازسازی کانال آب سیمین دشت به گرمسار، سد مخزنی مجن، سد چاشم، سد مخزنی فینسک و سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شهرستان های شاهرود و میامی از جمله مهمترین پروژه های آب منطقه ای سمنان در سال ۹۵ خواهد بود.

جعفری در خاتمه توضیح داد: پیگیری اخذ مجوز خرید تضمینی آب از وزارت نیرو برای انجام مناقصه و شروع عملیات اجرایی سد چاشم، فینسک و انتقال آب کالپوش به شاهرود و میامی انجام شده و با همراهی سرمایه گذار و شرکت آب منطقه ای استان سمنان در دست اجرا هستند.