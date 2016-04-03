هادی محقق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور فیلم «ممیرو» در جشنواره لیتوانی گفت: جشنواره «ویلنیوس» در لیتوانی جشنواره خوبی است و خوشحالم که این فیلم در این جشنواره حضور دارد البته خود من نتوانستم آنجا حضور پیدا کنم.

وی همچنین از حضور فیلمش در جشنواره پکن خبر داد و افزود: همچنین «ممیرو» قرار است در بخش فیلم های اول و دوم جشنواره پکن حضور پیدا کند که بخش مسابقه این جشنواره است و من هم همزمان به این جشنواره خواهم رفت که اواخر فروردین ماه برگزار خواهد شد.

این کارگردان با اشاره به حضور فیلمش در جشنواره های جهانی بیان کرد: این حضور جهانی باعث می شود که نام فیلم برای مخاطبان آشنا به نظر برسد و عامل محرکی خواهد شد تا مردم جذب شوند که فیلم را ببینند. همچنین در جشنواره ها هم هر فیلمی که به نمایش درمی آید، می تواند روی مخاطب خود اثرگذار باشد. به طور مثال ممکن است یک فیلمساز برزیلی اثری بسازد که خودش معنایی را در ذهن داشته باشد و من اینجا با دیدن آن معنای دیگری به ذهنم برسد.

وی در پایان درباره فعالیت های فعلی خود اظهار کرد: در حال نگارش یک فیلمنامه هستم که مربوط به حوزه کودک و نوجوان است و به لحاظ محتوایی به فیلم های قبلی ام شباهت دارد. فکر می کنم نگارش آن تا دو یا سه ماه دیگر به پایان برسد و احتمالا برادرم تهیه کنندگی آن را بر عهده بگیرد.

جشنواره فیلم پکن بازار بزرگ فیلم در منطقه محسوب می‌شود و با نشست‌ها و نمایشگاه‌هایی همراه خواهد بود‌. چین به عنوان دومین بازار بزرگ سینما در جهان با این جشنواره در سال‌های اخیر بزرگ‌ترین نام‌های سینمایی را با خود همراه کرده است.

بیست و یکمین جشنواره فیلم «ویلنیوس» هم از ۱۲ تا ۲۵ فروردین ماه جاری در کشور لیتوانی در حال برگزاری است.

«ممیرو» دومین ساخته هادی محقق بعد از فیلم «او خوب سنگ می زند» است. رضا محقق و مجید برزگر تهیه کنندگان این فیلم سینمایی هستند که در سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در بخش «هنر و تجربه» حضور داشت.

«ممیرو» با سبکی متفاوت و نگاهی تازه داستان تنهایی‌ ایاز، پیرمرد واخورده از زندگی پر مشقت خود را روایت می‌کند که بعد از اتفاقی مهیب در زندگی، با نوه خود روزگار می‌گذراند و خود را مسبب همه اتفاقات می‌داند.