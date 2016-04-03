به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، کریمی تاکید کرد: هم‌اکنون در بازار جهانی بیش از نیمی از فروش بازی‌های ویدئویی به فروش دیجیتالی اختصاص دارد و فروش فیزیکی هر ساله رشد منفی را تجربه کرده است.

وي با اشاره به این که در سال‌های گذشته، بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای ایرانی برای رایانه‌های شخصی تولید و به صورت فیزیکی عرضه شده‌اند گفت: بخش زیادی از این بازی‌ها از قفل‌های پیامکی و غیره استفاده می‌کرده‌اند که امروز سامانه فعال‌سازی اکثر آن‌ها غيرفعال است، در نتیجه تهیه بازی‌های قدیمی ایرانی عملا برای مخاطب ایرانی غیرممکن شده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، درصدد برآمده تا آرشیو ملی بازی‌های رایانه‌ای که شامل زحمات چندین ساله تمام بازی‌سازان کشورمان است را به صورت دیجیتالی جمع‌آوری کند تا امکان استفاده مجدد آن‌ها فراهم شود.

کریمی به غیرانحصاری بودن این آرشیو اشاره کرد و گفت: این آرشیو، پس از تهیه در اختیار فروشگاه‌های دیجیتالی قرار می‌گیرد و آن‌ها می‌توانند به راحتی به عرضه این بازی‌ها بر بستر اینترنت و اینترانت داخلی بپردازند.