خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مریم اصغری: صبح روز ۲۲ آبان سال ۹۳ بود که تعدادی از رانندگان تاکسی بین شهری شفت به رشت، کار را تعطیل کرده و به منظور اعتراض به مشکلاتشان دست به اعتصاب زدند.آن‌ها علت اعتصاب خود را پایین بودن نرخ کرایه و جابه جایی مسافران توسط ماشین‌های شخصی و بی توجهی مسئولان به مشکلات تاکسی داران اشاره کردند.



رئیس پایانه‌های حمل و نقل غرب گیلان در آن زمان میزان نرخ کرایه برای تاکسی‌های بین شهری شفت به رشت را عادلانه و با توجه به مسافت اندک بین این دو شهرستان اعلام کرد و از برگزاری جلسه‌ای فوری برای حل مشکلات این رانندگان خبرداده بود.

اما ماجرا به همین جا ختم نشد و در دوم شهریور ۹۴ باز هم رانندگان تاکسی و این بار رانندگان تاکسی‌های بی سیم روبه‌روی فرمانداری شهرستان شفت تجمع کرده و خواستار حل مشکلاتشان شدند.



رانندگان تاکسی‌های بی سیم مدعی بودند که تاکسی‌های عادی درون شهری به صورت دربستی مسافران را به داخل و خارج از شهرستان جا به‌جا کرده و با توجه به این شرایط، کار برای این رانندگان سخت شده است. آنها می‌گفتند تاکسی‌های برون شهری در حال حاضر نقش تاکسی‌های بی سیم را در سطح شهرستان ایفا می‌کنند.



آذری شهردار سابق شهر شفت نیز در گفتگویی که در آن زمان با خبرنگار مهر انجام داده بود، علت اصلی این نابسامانی را راضی نشدن رانندگان بی سیم برای استقرار در محل مشخص شده اعلام کرده و گفته بود: حضور رانندگان تاکسی بی سیم در جایگاه تاکسی‌های عمومی موجب ایجاد درگیری و اختلاف با سایر رانندگان شده است.

بی مدیریتی مسئولان شهری دلیل نابسامانی

راننده تاکسی بی سیم شفتی در خصوص وضعیت تاکسیرانی شهرستان شفت به خبرنگار مهر، می‌گوید: زمانی که با خود فکر می‌کنم، می‌بینم اینقدر مشکلات وجود دارد که نمی‌دانم از کجا شروع کنم.



وی نبود یک جایگاه مناسب برای تاکسی‌های بی سیم، درون و برون شهری را یکی از معضلات اصلی نابسامانی در ناوگان حمل و نقل عمومی شفت عنوان و خاطرنشان می‌کند: مدتی بود که تاکسی‌ها بی سیم در میدان اصلی یا همان میدان انقلاب مستقر بودند که با تصمیم مسئولان شهرداری شفت مجبور به نقل مکان به نقاطی شدند که برای جا به جایی مسافر باید ساعت‌ها منتظر بمانند.



این راننده می‌افزاید: شفت، شهری کوچک با محورهای محدود بوده و تنها محوری که مسافر در آن بیشتر تردد می‌کند میدان انقلاب است به همین دلیل انتقال یکسری از رانندگان تاکسی به نقاط کور شهر به‌جز خستگی و بیکاری چیز دیگری عایدشان نمی‌کند.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تاکسی‌های به اصطلاح درون شهری نقش تاکسی‌های بی سیم را ایفا می‌کنند، تصریح می‌کند: آنها به جای جابجایی مسافر با نرخ درون شهری، به صورت دربستی مسافران را به نقاط مختلف شهر و حتی خارج از شهر می‌برند.



این راننده به بیمه نبودن این تاکسی‌ها برای تردد در خارج شهر اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: تاکسی‌های بی سیم بیمه برون شهری داشته ولی تاکسی‌های درون شهری فاقد این بیمه نامه‌ها بوده و اگر خدای ناکرده اتفاقی برای مسافر رخ دهد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟



وقتی از او در مورد نظارت مسئولان شهرداری و تاکسیرانی شفت سؤال می‌پرسم در پاسخ می‌گوید: متاسفانه هیچ گونه نظارت قانونی بر روی اعمال ناوگان حمل و نقل عمومی شفت وجود ندارد و به دلیل همین نبود مدیریت صحیح مسئولان شهری در زمینه ساماندهی به این ناوگان، هر ازگاهی شاهد یکسری درگیری‌ها و مشکلات در سطح شهر هستیم.



سرگردانی مسافران غیر شفتی

یکی از شهروندان انزلی که دانشجوی دانشگاه پیام نور شهرستان شفت بوده و در هفته مجبور است برای شرکت در کلاس‌ها چند بار از انزلی به شفت بیاید به خبرنگار مهر می‌گوید: همیشه در روزهای دانشگاه به این فکر می‌کنم که امروز باید با تاکسی مسیر را طی کنم یا دوباره مجبور هستم پیاده تا دانشگاه بروم.



مریم احمدی با بیان اینکه هیچ جایگاه مشخصی برای تاکسی‌های درون شهری در شفت تعریف نشده خاطرنشان می‌کند: این موضوع برای من و دانشجویان دیگر که از شهرستان‌های اطراف به شفت می‌آیند مشکل ایجاد کرده است.



وی مشخص نبودن نرخ کرایه مسیرهای شهرستان شفت را یکی دیگر از مشکلات عنوان کرده و می‌افزاید: من و دوستانم خیلی وقت‌ها سوار بر تاکسی‌های درون شهری می‌شویم ولی هربار با نرخ جدید مواجه شده‌ایم.



این شهروند با اشاره به ساماندهی نشدن تاکسی‌های درون و برون شهری در این شهرستان توضیح می‌دهد: این ساماندهی نشدن همه را کلافه کرده و دود درگیری تاکسی‌های درون شهری با تاکسی‌های برون شهری و بی سیم، به چشم مردم می‌رود و در نهایت این مسافرکش‌های شخصی هستند که از بین این دعوا متنفع می‌شوند.



نابسامانی که دیگر عادت شده

یکی دیگر از شهروندان شفتی در خصوص وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی این شهر به خبرنگار مهر می‌گوید: مردم شفت دیگر به جابه جایی همیشگی جایگاه‌های تاکسی در سطح شهر شفت عادت کرده‌اند.



علی همتی با بیان اینکه استفاده و بهره بردن از امکانات شهری به مردم شفت سازگار نبوده، خاطر نشان می‌کند: اینکه امروز من برای رفتن به یک مسیر مشخص سوار برتاکسی درون شهری شوم و فردا همان مسیر را با تاکسی بی سیم به مقصد برسانم، دیگر عادی شده و جای تعجب ندارد.



وی به چهره نازیبا و شلوغی اطراف میدان اصلی شهر شفت به دلیل تجمع تاکسی‌های بی سیم، درون و برون شهری اشاره کرده و ادامه می‌دهد: شهر شفت فقط در اسناد دارای ناوگان حمل و نقل عمومی بوده ولی در عمل چیزی مشخص نیست.



این شهروند می‌افزاید: خود تاکسیرانان هم از این بی مدیریتی می‌نالند و با بی مدیریتی مسئولان تاکسیرانی و اختلاف نظری که در بین خود آنها وجود دارد، به نظر می‌رسد آرزوی داشتن یک ناوگان حمل و نقل عمومی منضبط برای مردم شفت غیر ممکن باقی می‌ماند.



وی درمورد پاسخگویی مسئولان شهرستان شفت در خصوص این مشکل می‌گوید: هم مردم و هم خود تاکسی دارها بارها برای حل این مشکل به مسئولان شهرداری و تاکسیرانی مراجعه کرده‌اند ولی تاکنون که حرکت مناسبی از این مسئولان مشاهده نشده است.



همتی یکی از مشکلات اصلی در حوزه تاکسی شهری شفت را نداشتن یه ایستگاه مشخص برای هر حوزه عنوان کرده و توضیح می‌دهد: البته زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه مسئولان شهرداری و تاکسیرانی شفت در حال سامان دادن به این مشکل هستند شنیده می‌شود که ما نیز امیدواریم تبدیل به عمل شود.

ضرورت مشخص شدن وضعیت ناوگان حمل و نقل درون شهری شفت

فرماندار شفت در خصوص وضعیت نامناسب ناوگان حمل و نقل درون شهری شفت به خبرنگار مهر می‌گوید: متاسفانه این مشکل سال‌هاست که مردم شفت را آزار داده و ایجاد مشکل کرده است.

یونس محمودی نبود مدیریت صحیح شهرداران گذشته شهر شفت را یکی از دلایل این سردرگمی عنوان کرده و ادامه می‌دهد: من به عنوان فرماندار شهر ناوگانی به عنوان ناوگان درون شهری در شفت ندیده‌ام.



از وی در خصوص راهکار مناسب برای حل این نابسامانی و سردرگمی مردم شفت سؤال می‌پرسم که در پاسخ توضیح می‌دهد: شورای شهر شفت در اولین گام باید تکلیف ۱۱ راننده تاکسی درون شهری که امتیاز داشته ولی خدمات رسانی نمی‌کنند را مشخص کند.



فرماندار شفت با اشاره به اینکه با وجود این ۱۱ تاکسی درون شهری هیچ نشانی در سطح شهر از آن‌ها دیده نمی‌شود، خاطرنشان می‌کند: باید این افراد مشخص، تاکسی‌ها بغل نویسی و آرم دار و رانندگان شناسنامه دار و محورهای حمل و نقل مسافر نیز مشخص شوند.



محمودی می‌گوید: از اعضای شورای شهر و شهردار شفت خواسته‌ام تا هر چه سریعتر به این وضعیت نابسامان رسیدگی و این موضوع را که بعداز سال‌ها به مشکل و چالشی برای شهروندان تبدیل شده حل کنند.



ساماندهی تاکسی‌های بی سیم در گرو انضباط تاکسی‌های درون شهری

فرماندار شفت در خصوصی تجمع تاکسی‌های بی سیم در حوالی میدان انقلاب شهر شفت نیز توضیح می‌دهد: تاکسی‌های بی سیم در مواقع ضروری به داد شهرستان رسیده‌اند.



وی به سرمایه گذاری مسئول تاکسی بی سیم شهرستان اشاره کرده و می‌افزاید: تا زمانی که تاکسی‌های درون شهری ساماندهی نشوند تاکسی بی سیم نیز انضباط نمی‌یابد.



محمودی تصریح می‌کند: تاکسی‌های درون شهری به دلیل نداشتن مکان مناسب برای استقرار نقش تاکسی بی سیم را برای حمل و نقل مسافر ایفا کرده و مسافران را به صورت دربستی جابه جا می‌کنند.



وی با بیان اینکه همه مدیران نسبت به ساماندهی ناوگان حمل و نقل شهرستان بی تفاوت بوده‌اند، تأکید می‌کند: من با هرگونه هرج و مرج در ناوگان حمل و نقل چه درون شهری، برون شهری و چه تاکسی بی سیم مخالف هستم.



فرماندار شفت می‌افزاید: باید مکان مناسبی برای استقرار تاکسی‌های بی سیم، درون شهری و برون شهری مشخص شود تا هم شهر از این بی نظمی نجات یافته و هم مسافران از سرگردانی.



پافشاری بر یک تصمیم اشتباه

رئیس تاکسیرانی شهر شفت نیز در خصوص نابسامانی و نبود ناوگان حمل و نقل درون شهری در شفت به خبرنگار مهر توضیح می‌دهد: نابسامانی در کل تاکسیرانی شهر شفت مشهود است.

محمدرضا عفتی نا هماهنگی دستگاه‌های اجرایی همانند شهرداری شفت، پلیس راهور و پایانه‌های حمل و نقل را یکی از دلایل عنوان کرده و می‌گوید: بارها از رئیس پایانه‌های حمل و نقل غرب گیلان درخواست انتقال ایستگاه برون شهری به خارج شهر شده ولی راه به جایی نبرده‌ایم.

وی با بیان اینکه حضور این ایستگاه در محدوده شهری موجب ایجاد ترافیک و سد معبر برای شهروندان بوده، می‌افزاید: در این سال‌ها رئیس پایانه‌های حمل و نقل بر تصمیم اشتباه خود پافشاری و از انتقال این ایستگاه به خارج شهر خودداری می‌کند.

رئیس تاکسیرانی شفت با اشاره به مشکل تردد تاکسی‌های درون شهری به دلیل حضور تاکسی‌های برون شهری به خبرنگار مهر می‌گوید: اگر بتوانیم ایستگاه شفت به رشت را به چهار راه عاشوری انتقال دهیم ۷۰ درصد از مشکلات موجود حل می‌شود.



گرفتن حق قانونی از شهرداری شفت

عفتی در خصوص تجمع تاکسی‌های مسافربری امامزاده ابراهیم (ع) در جنوب شهر شفت نیز اینگونه پاسخ می دهد: متاسفانه روز به روز بر تعداد این تاکسی ها و شلوغی آن منطقه افزوده و چهره شهر نازیبا می شود.



وی با اشاره به افتتاح یک ایستگاه برای این تاکسی ها توسط شهرداری در سال های گذشته تصریح می کند: مالک ایستگاه آماده همکاری و جابه جایی خودروها به داخل ایستگاه را داشته ولی متاسفانه باز هم رئیس پایانه های حمل و نقل غرب گیلان که دبیر شورای ترافیک شهرستان نیز است از انتقال تاکسی ها امتناع می ورزد.

رئیس تاکسیرانی شفت خاطرنشان می کند: این امتناع موجب شده تا شهرداری نتواند حق قانونی خود که همان انتقال ایستگاه های تاکسی درون شهری بوده اجرایی کرده و اینگونه با مشکل مواجه شده است.



وی با بیان اینکه انتقال ایستگاه های موجب حل شدن مشکل و بی نظم های سطح شهر خواهد بود، می گوید: اگر مخالفت ها با انتقال این ایستگاه ها همچنان ادامه داشته باشد تا صدسال آینده نیز شهر شفت نمی تواند واحد تاکسیرانی خود را احیا کند.



افزایش نیافتن نرخ تاکسی

از عفتی در مورد افزایش نرخ تاکسی ها سوال می پرسم که در این باره توضیح می دهد: تاکنون شاهد هیچ گونه افزایش نرخی در شهرستان نبوده ایم.



وی دلیل این امر را محروم بودن مردم منطقه عنوان و تأکید می کند: شورای شهر با وجود مصوبه دولت برای افزایش نرخ تاکسی ها اجازه هیچ گونه افزایش نرخی به تاکسیرانی نداده است.



به هر حال آنچه که پیداست، ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی شهرستان شفت، آتشی به پا کرده که دود آن در چشم تاکسی داران و شهروندان می رود از این رو نیاز است تا با اندیشیدن تدبیری سریع، در خصوص ساماندهی به یکی از کمترین حقوق شهروندی مردم شفت، چاره اندیشی شود.