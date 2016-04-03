به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده‌ای مقرر کردند به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب‌های انفرادی شخصی جهت بیمه‌شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.

علاوه بر این با تصویب ماده دیگری کارکنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی مجاز شدند در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها یا بازخرید، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.

بر اساس بند (ب) این ماده دولت موظف شد هر ساله اعتبار لازم موضوع تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی را در ردیف جداگانه‌ای در قانون بودجه سالانه پیش‌بینی نماید.

همچنین طبق بند (پ) این ماده مقرر شد از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه شده مربوط به حق بیمه صندوق تامین اجتماعی توسط افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام گردد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره‌مند شوند.

همچنین بر اساس بند (ت) این ماده مقرر شد ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه‌التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه‌ای ناشی از انتقال سوابق بیمه‌ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر استخدام است، معاف شوند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‌الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود.