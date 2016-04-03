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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۴۱

فرماندار خلخال:

جاده خلخال- اسالم اولویت گیلان نیست/اختلال در تردد ۱۰۰ هزار نفر

جاده خلخال- اسالم اولویت گیلان نیست/اختلال در تردد ۱۰۰ هزار نفر

خلخال- فرماندار خلخال تأکید دارد که با وجود اهمیت محور ارتباطی خلخال- اسالم برای مردم ساکن در شهرستان خلخال، این محور جزو اولویت های حوزه استحفاظی گیلان نیست.

علی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات تردد این محور در تعطیلات نوروزی تصریح کرد: هر چند در بازگشایی این محور به ویژه در شرایط نامطلوب آب و هوایی استان گیلان همکاری دارد اما این میزان مطلوب نیست.

وی افزود: این محور از محورهای مهم تردد شهروندان خلخالی است و بااین‌وجود در بروز شرایط بد آب و هوایی مشاهده شده، خلخال- اسالم و پونل برای استان گیلان اولویت ندارد.

فرماندار خلخال تأکید کرد: با توجه به اینکه محورهای ارتباطی خلخال تکمیل نیست این جاده برای تردد اهمیت ویژه دارد؛ چراکه نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از شهروندان خلخالی در گیلان ساکن هستند.

نظری با تأکید به اهمیت اقتصادی این جاده تصریح کرد: این تعداد برای دیدوبازدید اقوام نیازمند این جاده هستند و لازم است برای بهسازی این جاده اقدام شود.

وی خواستار مشارکت راه و شهرسازی استان گیلان در بهبود وضعیت تردد این محور شد و افزود: درواقع خلخال- اسالم می‌تواند تردد دو استان را تسهیل کند.

کد مطلب 3589115
محمد میرزایی ناطق

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