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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۴۲

با موافقت نمایندگان؛

فعالیت های اطلاعات مکانی غیر نظامی به سازمان نقشه برداری محول شد

فعالیت های اطلاعات مکانی غیر نظامی به سازمان نقشه برداری محول شد

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای از لایحه دائمی شدن برخی احکام توسعه، کلیه فعالیت های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکانی و نظارت بر آن در بخش غیر نظامی را به سازمان نقشه برداری محول کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه های توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این لایحه، مقرر کردند فعالیت های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکانی، عکس برداری هوایی، تهیه و تولید نقشه های پوششی و شهری در مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیر نظامی، بر عهده سازمان نقشه برداری کشور است. استانداردها و دستورالعمل های مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت جهت گیری های کشور از جمله آمایش سرزمین، تهیه و ابلاغ می شود.

همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف شدند دستورالعمل اجرایی این ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشه ها و داده های مکانی، تهیه و ابلاغ نمایند.

کد مطلب 3589144

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