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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶

تا ۴۸ ساعت آینده

کیارستمی در خواب مصنوعی می‌ماند/ نیازی به جراحی جدید نیست

کیارستمی در خواب مصنوعی می‌ماند/ نیازی به جراحی جدید نیست

سخنگوی تیم پزشکی عباس کیارستمی اعلام کرد برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی نیازی به جراحی جدید نیست و ادامه روند درمان با دارو امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی تیم پزشکی عباس کیارستمی در دومین گزارش از روند درمانی این فیلمساز کشورمان اطلاعات تازه ای ارائه داد و گفت وضعیت قلب و فشارخون کیارستمی در وضعیت ثابت و تحت کنترل قرار گرفته است.

به گفته سخنگوی تیم پزشکی کیارستمی، خوشبختانه برخلاف پیش بینی های قبلی نیازی به عمل جراحی جدید وجود ندارد و ادامه روند درمانی او با دارو امکان پذیر است.

درمان این برنده نخل طلای جشنواره کن، با آنتی بیوتیک تراپی ادامه خواهد داشت.

سخنگوی تیم پزشکی عباس کیارستمی مشتمل بر متخصصان جراحی، بیهوشی عفونی و مغز و اعصاب در مورد دوره نقاهت این فیلمساز اظهارنظر نکرد و طول مدت نقاهت را به ثبات شرایط درمانی منوط دانست.

در حال حاضر نيز عباس کیارستمی به دلیل کنترل شرایط تنفسی همچنان تا ۴۸ ساعت آینده در خواب مصنوعی خواهد ماند.

کد مطلب 3589220

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